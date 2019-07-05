溫碧霞新戲咀陳漢娜：感覺舒服幾sweet

【明報專訊】溫碧霞、關智斌及陳漢娜等前晚出席電影《墮落花》煞科宴。關智斌代表電影公司送上生日蛋糕，預祝溫碧霞本月底53歲生日。溫碧霞驚喜說是她今年第一個生日蛋糕，在書展後會與丈夫及兒子赴美國探親兼慶生。她透露在片中瞓身演出，與陳漢娜有場咀嘴戲，她說：「和男仔惜得多，女仔還是第一次，感覺好得意，與女仔kiss原來咁舒服，雖然有點尷尬，大家又忍不住笑，但幾sweet。」她下半年會返內地拍攝愛情文藝片，與呂良偉演情侶。

關智斌有點疲態，他解釋最近很忙，前一晚與何超蓮拍遊戲機廣告，之後與黃宗澤、吳卓羲拍劇，只睡兩小時便出席煞科宴。

關智斌工作大增逢第二春

是否正式回歸香港娛樂圈？他笑言沒說過離開香港娛樂圈，只是去內地發展4、5年，之前擔任張敬軒演唱會嘉賓，原來大家還記得他，工作更接踵而來，電影、電視劇和廣告，估不到有第二春。他9月與拍檔張致恆合體於紅館舉行演唱會，雖暫定一場，但心情十分緊張及興奮。有否叫張致恆減肥？他說：「我講了10幾年，我沒這個能力，交給你們去推動他。不過我有信心他能減肥成功的。」

記者：柯美

攝影：孫華中

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