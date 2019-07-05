黑人歌手演小魚仙惹爭議

【明報專訊】迪士尼經典動畫改編拍成真人版電影，單是今年已有《小飛象》、《阿拉丁》、《獅子王》（The Lion King）與《黑魔后2》（Maleficent: Mistress of Evil）排隊登場，傳聞已久的《小魚仙》（The Little Mermaid）亦將搬上銀幕，由擅拍歌舞片如《芝加哥》及《魔法保姆》的導演洛馬素（Rob Marshall）操刀，電影公司昨日宣布，美國黑人姊妹花組合Chloe×Halle的19歲成員Halle Bailey，成功擊敗《蜘蛛俠：決戰千里》女星辛蒂雅（Zendaya）等競爭對手，首次擔綱女主角之餘，人魚公主愛麗兒更一改動畫原著的白人紅髮形象，完全符合目前荷李活標榜多元種族的風氣。

對於迪士尼破格邀請黑人女星扮演愛麗兒公主，網民反應有彈有讚，「你知道這個決定的象徵意義有多大嗎？我都感動到想哭了」；亦有人反對：「如果電影不跟從原著，我一定會杯葛。」

透過視頻網站YouTube翻唱別人的歌而成名的Chloe×Halle，出道短短3年，不單發行自家專輯，更獲樂壇天后Beyonce賞識，邀請她們擔任世界巡迴演唱會的暖場嘉賓。巧合的是，Beyonce聲演《獅子王》即將開畫，在Halle Bailey試鏡成功這件事上，她有否出一分力？

Halle Bailey昨日透過社交媒體向粉絲宣布演出《小魚仙》的喜訊，高呼：「夢想成真了！」最近演出《殺神John Wick 3》的金像影后荷爾芭莉（Halle Berry）、試鏡落選的辛蒂雅等都有留言表示支持。