澳門騷3子女上台合唱 薛家燕感動到眼淚鼻涕不斷流

薛家燕（左二）的澳門騷最感人一幕是與3子女合唱《You Raise Me Up》，家燕姐感動到哭成淚人。

【明報專訊】薛家燕日前在澳門舉行《薛家燕愛你無限60年演唱會》，邀來米雪、王祖藍及謝天華等擔任嘉賓。家燕姐整晚又唱又跳，最感人一幕是她與3名子女合唱《You Raise Me Up》。

著20磅鳳袍又跳又唱

69歲家燕姐佩戴金飾及穿上20磅重鳳袍登基，與米雪合唱《滄海一聲笑》，極具氣勢，獲得全場掌聲。家燕姐說：「隻手今晚會好痠痛，因為啲閃石鋪滿成件衫，同埋我戴住啲黃金、翡翠，但要做到好輕盈咁。」米雪讚她道：「家燕姐著起鳳袍有母儀天下嘅感覺。原來一路跳舞一路唱歌係咁辛苦，我真係好服家燕姐，唱歌之餘又要換衫、記歌詞。」另一嘉賓王祖藍以上海灘造型現身，被家燕問到近况，祖藍笑言：「個女啱啱半歲，做咗身體檢查，醫生說『王生恭喜你！半歲嚟講，100個小朋友中有90個都矮過你個女。』所以李亞男嘅基因贏咗。」他又指演出後要趕回家睇女，因李亞男12歲時已經1.7米高，估計自己低頭望個女的時間不多。

家燕姐與子女合唱《You Raise Me Up》最感動，她談到當年復出養大子女，辛苦但好值得。她說時眼濕濕，觀眾拍掌鼓勵。她事後說：「其實我忍住唔喊，怕影響把聲，但諗番佢哋細個嘅成長，好多嘢湧上心頭，眼淚、鼻涕不斷流，呢個騷係大家集體回憶。」

娛樂組

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