【明報專訊】3年前,《鐵甲奇俠》導演莊法維奧(Jon Favreau)利用超強CG電腦特技,創造出黑豹、白狼、蟒蛇及疤面虎等虛擬卻栩栩如生的《魔幻森林》,影像雖然是假,人與動物之間的感情卻是真摰。有誰知道,這部全球票房收逾9.6億美元(約75億港元)兼奪奧斯卡最佳視覺效果獎的佳作,原來只是導演為日後開拍《獅子王》(The Lion King)而事先進行的一場實驗?

25年前,迪士尼經典動畫《獅子王》票房收近10億美元(約78億港元),由英國歌手艾頓莊(Elton John)作曲兼主唱的《Can You Feel the Love Tonight》,更贏得奧斯卡最佳電影歌曲獎,因此早在多年以前,迪士尼計劃把《美女與野獸》、《阿拉丁》等動畫改編拍成真人版電影時,又怎能缺少《獅子王》的一席?

遠赴非洲蒐集資料

為了保住《獅子王》這面金漆招牌,導演莊法維奧先以《魔幻森林》作為試金石,成功製作出令觀眾嘆為觀止、以假亂真的CG動物和森林,藉此獲得超強信心後,才宣布開拍《獅子王》。從預告片段可見,無論是廣闊平原上旭日初升的自然奇觀,抑或各種動物在草原狂奔的磅礴氣勢,在《阿凡達》金像視覺特技大師Rob Legato的監修下,幾近完美無瑕呈現出來。

樂壇天后唱主題曲

為了忠實還原非洲森林的壯麗景色,導演與攝製隊在《獅子王》開鏡前,先到肯尼亞實地蒐集資料,捕捉當地最真實的自然地貌,以及最野性的生態環境,再配合全新的Black Box Theatre Technique拍攝技術,讓聲演戲中動物的主角一邊念對白,隱藏攝影機一邊偷拍他們的表情,然後放進CG畫面,藉此達到「人獸合一」的境界。

《獅子王》擁有荷李活最尖端的攝製技術,而且在冰冷的科技背後,更有一眾演員幕後發聲,為電影增添「人氣」。《韓索羅:星球大戰外傳》男星兼歌手當奴高化(Donald Glover)與樂壇天后Beyonce,分別為男女主角「辛巴」及「娜娜」配音之餘,更會合唱經典主題曲《Can You Feel the Love Tonight》,令到電影還未開畫,已被視為下屆奧斯卡最佳電影歌曲的熱門候選。

金像作曲家再配樂

《被奪走的12年》哲維迪依祖科(Chiwetel Ejiofor)負責為辛巴的叔叔「刀疤」配音,為了阻止辛巴繼承森林之王的崇高地位,於是趁牠羽翼未豐,率先趕出森林;幸好辛巴遇上《索爆高低戀》諧星薛夫洛根(Seth Rogen)聲演的野豬「彭彭」,以及名嘴比利伊拿(Billy Eichner)配音的狐獴「丁滿」,才能走出陰霾,為日後報復作好準備。

《獅子王》動畫主題曲如《Can You Feel the Love Tonight》及《Circle of Life》,早已成為家傳戶曉的經典,更曾獲坊間選為「迪士尼電影最好聽的歌曲」;負責配樂的金像作曲家Hans Zimmer亦功不可沒,事隔四分一個世紀後,他再度為《獅子王》電影創作動人旋律,且看這位11度提名奧斯卡的音樂大師,將會為新片帶來何等驚喜。

文:張晴