麥明詩拒與港姐師妹齊著泳衣

麥明詩最近考獲潛水牌，可潛到18米水深睇小丑魚和珊瑚，她稱會繼續考牌，希望潛到更深水域，她並說對懂得潛水的異性會加分。（攝影/記者：鍾一虹）

【明報專訊】麥明詩昨日到九龍灣出席商場活動，剛從沖繩旅行回港的她表示，此行考獲潛水牌：「我自小學游水，都算熟水性，以前跟家人旅行不可以放低他們，今次我撇低家人，用3日去考牌，可以潛18米睇小丑魚和珊瑚，我想繼續考牌，直到潛落30米水底睇鯊魚和海龜，或者可以救人為止，始終潛水有少少危機性，自己安全，又可保護到身邊人是好事。」

3日時間考獲潛水牌

麥明詩自言性格愛自強不息，曾幻想救男人，可能因而有一段姻緣，她說：「這個關乎自尊問題，我都想了很久，相信夠自信的男士不介意被我救，他在其他方面有強項就得。」

麥明詩笑言對懂潛水的異性加分，盼將來可跟另一半於水底浪漫拖手，貪水底私隱度高，她自爆：「我以前跟男朋友都試過潛水，但他好憎這玩意，我明白每人有不同喜好，希望下一位可以陪我啦！」有沒有想過舉行水底婚禮？她說：「我擔心妝容有難度，但見潛水教練幫人影水底婚紗照，我比較想影水底美人魚寫真。」跟潛水教練有沒有發展機會？她笑說：「沒有問他的感情狀况，我怕潛水教練做男朋友會經常『潛水』。」

麥明詩7月底會跟馮盈盈出發去日本，為應屆港姐拍攝外景擔任嘉賓，她抗拒跟港姐師妹齊著泳衣：「千祈不好，聽講今屆佳麗身形高，我怕比下去，我們主要發揮口才，分享參賽經驗，如何面對負面新聞，發掘佳麗真性情，幫她們帶出可愛一面給觀眾認識。」

記者：鍾一虹