首行泳衣騷 男友有微言 林秀怡為病母醫藥費頂硬上

【明報專訊】林秀怡、鍾晴、程美段與洛兒昨日齊穿上泳衣行騷，論身材，以穿三點式的程美段最為「胸」湧澎湃，可惜她其中一套泳衣離罩，但她聲稱沒用胸墊；相反早前為《婚姻合伙人》豁出去的林秀怡較惜身，她自愧身材不及程美段，要遮掩一下。

記者：林蘊兒

攝影：孫華中

林秀怡的泳衣款式保守，她否認惜身，指酬勞好好，只是身上太多肉，肥到似男人，所以要遮遮掩掩。自嘲腰粗體胖的她說：「程美段好fit，如果我有她這副好身材，不介意脫光影相，減到肥下年就出寫真集！」

秀怡撐示威被無綫「提醒」

秀怡騷前一日有戒食澱粉質，她打算完騷後便會狂食炸雞和兩碗飯。她又透露男友有到場低調支持，對她工作行性感略有微言，但秀怡覺得只要是健康性感，便不介意。秀怡的媽媽去年確診患癌，她為醫療費背上債務，問她經濟何時鬆綁？她說不知道，因工作一時多一時少，很難預計。提到秀怡早前在網上留言，暗撐「反修例」遊行，她表示沒有遭無綫照肺，但有提醒她留言要小心字句。

另外，鍾晴對自己的身材不夠信心，所以下身用圍巾遮掩行騷，她說：「我剛剛由關島旅行返港，吃多了而增磅，騷前已刻意節食3日，最擔心手腳皮膚敏感出現紅點，幸已沒大礙。」

程美段自稱鴛鴦胸

身材最突出的程美段自稱有鴛鴦胸，一邊D一邊E cup，她演繹兩套三點式泳衣，都突顯其澎湃上圍，她謙稱4人同台行騷好緊張，自覺身形有肉地不及其他3人fit。對於她行騷離罩疑谷胸出事，程美段否認：「沒有刻意谷胸，我只是黐膠紙做足安全措施，沒加墊。不驚被現場龍友狂影，也未遇過瘋狂粉絲，更不怕其他人目光，我用專業態度行騷，不需顧慮太多。」

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