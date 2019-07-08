瞓醒都未埋位 一度想罷拍 盧海鵬拍枱鬧爆游學修

盧海鵬（左）雖然曾鬧爆游學修（右），但最後都有讚他。（攝影/記者：林蘊兒）

【明報專訊】游學修自編自導自演的ViuTV劇集《仇老爺爺》，將於今晚首播。劇中幾名演員包括盧巧音、陳穎欣、陳安立及盧慧敏，昨日齊為劇集宣傳，身形較前消瘦的鵬哥因身體健康問題，成功戒煙半年所致。

游學修透露劇集已於去年5月拍竣，因後期製作需時延至現在才推出，他最難忘和鵬哥去帛琉拍攝外景一星期，齊齊出海兼飛車。首次當導演的他承認被鵬哥責罵和「試咪」，但演劇中爺爺角色不作他人選。

「廢老對廢青」

鵬哥指一生拍過不少戲，但擔正演出，自嘲到年老才有機會，感覺好複雜。加上劇集講「廢老對廢青」爺孫兩代矛盾衝突的社會爭議性話題，覺得較少這方面題材。鵬哥因壓力一度想罷拍：「以前演戲我不是擔正，不會理會太多；今次擔正所以有壓力。拍戲辛苦無所謂，演戲多年都捱慣，他們亦因為我年紀大而遷就，過程都應付得來。但是起初很不慣，開工第一日等到我睡着，到瞓醒都未拍完一個鏡頭，唔知他們做什麼，我嬲到拍枱走想罷拍！覺得都唔知我條命有沒有咁長去拍。」

游學修解釋因鵬哥當日睡醒後誤會以為等了很久便嬲，當時已即刻開機拍，交由副導演去𧨾鵬哥，剛好接着拍一場爺孫鬧交戲，真嬲的鵬哥不需要培養情緒，幸而事後雙方經溝通便沒事。

盧巧音：鵬哥依然精靈

盧巧音（Candy）劇中飾演游學修母親，她與鵬哥早在10多年前曾合演《天涯俠醫》，她大讚鵬哥依然精靈，腦轉數快過後生仔。

Candy與游學修演母子，令她有所體會：「拍攝時，好有做媽媽的感覺。覺得家人好重要，我以後會盡量抽空陪家人，原來飲茶食飯簡簡單單都好開心，已能增進彼此關係。」

記者：林蘊兒

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