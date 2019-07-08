RubberBand：撐左撐右都可發言

【明報專訊】樂隊RubberBand昨日到赤柱舉行「Playa La Fiesta海邊音樂派對」，吸引大批粉絲和市民圍觀，他們先後獻唱四首《發現號》、《未來見》、《孤島人》、《逆流之歌》，台下拍手歡呼，最後他們在徇眾要求下安歌一首《小涼伴》作結。受訪時，主音6號自爆抱恙上陣，幸好沒有影響表現：「前幾日跟公司去完泰國，半工作、半旅行性質，可能食得太好，回來後又去應酬，腸胃抽住痛，我好驚似樂隊Mr成員Ronny騷前患盲腸炎，剛剛睇完醫生說我是腸胃炎。」泥鯭爆6號飲食沒有節制，可能進吃太多泰國食品，笑問他們有沒有吃泰妹？Rubberband大笑，阿正立即拋波叫阿偉回答，阿偉理直氣壯說：「你問我呀？我帶埋老婆去的。」

因為《逃犯條例》修訂風波持續，香港瀰漫着沉重氣氛，6號表示今次演出特別揀選正能量歌曲，希望香港人聽歌放鬆一下，泥鯭說：「6號的腸胃炎乸住乸住，我聽歌時個心都乸住乸住。」

對於譚詠麟和鍾鎮濤等前輩藝人出席撐警集會惹起熱議，泥鯭說：「各人有自己理由，撐左撐右，大家都可以發言，香港有言論自由，我和隊友支持不同球隊，都可以一齊夾Band。」

記者：鍾一虹