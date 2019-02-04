抑鬱太妍寡言齋唱 EXO六人撐全場

【明報專訊】韓國女團少女時代成員太妍、Mamamoo、男團EXO、Winner、Seventeen及AB6IX，前晚雲集亞洲國際博覽館，為韓國「SBS Super Concert in Hong Kong 2019」演出。太妍早前自爆患上抑鬱症後首度來港，EXO則有兩名成員入伍，首次以6人陣容演出。Seventeen及AB6IX各有「傷兵」，但仍吸引逾萬港迷捧場，全晚氣氛熱烈。

記者：蘇珮欣

演唱會於晚上7時10分開始，大會專程請來綜藝節目《Running Man》成員李光洙及Haha透過片段介紹今次演出陣容。打頭陣是新晉5人男團AB6IX，成員朴佑鎮因右腳受傷，全晚要坐着演出。佑鎮說，AB6IX首度在港演出他卻受傷，不能帶來完美演出而感到抱歉。AB6IX載歌載舞之外，還裝可愛扮貓叫，並不忘宣傳下月在港舉行的粉絲見面會。

大唱國語歌

接着輪到4人女團Mamamoo登場，當中輝仁穿著露肩低胸裙，演出期間她不時出手拉高上衣以防走光。太妍早前自爆患上抑鬱症，前晚她一口氣唱出《Four Seasons》、《I》及《Blue》，展現巨肺唱功，不過演出期間她明顯較以往寡言，只說很久沒有來港，大讚港迷熱情，希望日後能多來港演出。

男團Seventeen亦有「傷兵」，成員勝寬因腳踝受傷而無法來港，隊友指他傷勢已好轉，很快就能歸隊。Seventeen在台上連唱5首歌，並不忘撒嬌冧粉絲，隊中年紀最輕的Dino一展性感舞姿，引來粉絲瘋狂尖叫。

另外，Seventeen內地成員Jun唱國語歌《雪之花》，Winner的姜昇潤及Mamamoo成員頌樂，分別唱出《不能說的秘密》及《月亮代表我的心》，頌樂還與AB6IX成員李大輝合唱國語歌《有點甜》，EXO的Chen則獻唱個人單曲《Beautiful Goodbye》。

EXO壓軸登場

壓軸登場的EXO，成員Xiumin及D.O最近先後入伍，僅剩6名成員來港演出，他們跳唱之餘不忘大派心心，伯賢更清唱英文歌《I will always love you》冧港迷。向來普通話不錯的世勳，在台上突然被隊友點名講中文，他說完「你們開心嗎」即語塞，慘遭隊友取笑。