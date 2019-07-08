《中坑同學會》童星癲癇發作 金馬倫保斯逝世 終年20歲

【明報專訊】童星出身的金馬倫保斯（Cameron Boyce），經常演出迪士尼頻道節目，他本月6日早上，在睡夢中因癲癇症發作而逝世，終年20歲。金馬倫保斯的家人發聲明表示，「我們心情非常沉重，早上接獲報告得知我們失去了金馬倫，他在睡夢中因為癲癇症逝世，當時他還在接受治療」；聲明中又稱，「我們傷心欲絕，並希望在這時刻能保有隱私，我們損失了摯愛的兒子及兄弟，感到無限悲傷」。迪士尼也發聲明致哀，稱讚金馬倫從童星時期就一直有藝術天分，如今猝逝，可說是影壇的損失。

金馬倫保斯年僅9歲即入行拍戲，初登大銀幕之作是恐怖片《凶鏡》，他扮演基夫修打蘭（Kiefer Sutherland）的兒子；事實上在他的童星生涯中，經常扮演不同主角的兒子，包括《鷹眼追擊》和一連兩集《中坑同學會》；金馬倫踏入青春期後，大多拍劇或電視電影，包括《小潔的保姆日記》（Jessie）及《星光繼承者》（Descendants）等，儲下不少粉絲。據悉他的社交網Instagram（IG）追隨者人數多達800餘萬，「萬人迷」碧咸（David Beckham）的兒子告魯斯和羅密歐，以及Hip Hop歌手Chris Brown，都是金馬倫IG的粉絲。

金馬倫前日才更新IG，上載了為雜誌拍攝的黑白照片，由於死訊來得太突然，不少人表示難以接受。自他的噩耗傳出後，其IG追隨者人數，暴增了百餘萬。