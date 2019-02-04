同日出碟 Twice硬撼SKE48爭銷量

Twice昨日以校服造型出席代言品牌活動，不過成員Mina及多賢因病缺席。

【明報專訊】女團SKE48將於本月24日推出全新單曲《Frustration》，同日韓國女團Twice亦會推出新單曲《Breakthrough》，日韓女團銷量大戰勢將矚目。根據往績，SKE48與Twice的單曲銷量均不俗，兩隊女團近年推出的多張單曲都登上日本Oricon銷量榜冠軍。SKE48上一張單曲《Stand by you》首周賣出23.4萬張，Twice前作《Wake Me Up》首周銷量26.3萬張，兩者可說不相伯仲。

據日媒估計，今次Twice的勝算可能較大，由於SKE48新單曲以新一代成員為主，人氣明顯不及Twice；此外，SKE48在電視的曝光率愈來愈少，不但無緣演出各大電視台的夏日特備音樂節目，連AKB48家族的綜藝節目早前亦已停播。相反Twice上周五才亮相王牌音樂節目《Music Station》宣傳新歌，加上她們正在日本舉行巡唱，難怪日媒指SKE48將陷入苦戰。

SKE48為爭銷量，新歌MV專程飛往洛杉磯取景，成員加工作人員合共60人出埠，製作費龐大。SKE48的經理人公司社長更親自出馬，廣邀傳媒出席發布會，力推新作。