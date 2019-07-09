舊愛湯怡助宣傳個唱 洪卓立無法留言致謝

【明報專訊】洪卓立昨日到商台宣傳新歌《鬚根》，他謂當遇到不開心時，就會躲在家中，不打理自己和不剃鬚，待有工作時才剃，人生最長試過3個多星期沒剃鬚，他笑笑口說：「我不是經常沒工作，就算去年和湯怡分手失戀不久就開工， 不是好耐無剃鬚。（前度女友可有試過幫忙剃鬚？）沒有，我皮膚敏感，不用剃鬚刀，用電鬚刨，30秒剃完，毋需假手於人。」他之前為《髮根》拍MV，刻意3、4日不剃鬚，確定所有鏡頭收貨， 毋需補拍，才拍剃鬚那一幕。

洪卓立8月18日舉行演唱會昨日正式開售，他十分緊張：「因為是我首個賣飛演唱會開售，心情難免忐忑，我都有用私人帳戶登入售票網睇銷情，公司高層打電話恭喜我，指門票已賣了過千張，售出八、九成，終可放下心頭大石。」

留言關智斌「I Love You」

對於前度女友湯怡在社交平台貼出他的演唱會海報，助他宣傳，他是否很感動？洪卓立承認開心又感動：「她有戲上映，我都會幫她宣傳。」他扯開話題，指關智斌也有幫他宣傳，並以「I Love You」留言對方；問湯怡是否同一句留言？「不是，她那個宣傳在網站留不到言，否則我都會同佢講句『thank you』，唔係點呀？」他會邀請湯怡來看演唱會。

記者：柯美