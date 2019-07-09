宋仲基《阿斯達》暫告段落 刺激收視回升 《德魯納酒店》預告IU咀嘴呂珍九

【明報專訊】由宋仲基、金智媛、張東健及金玉彬合演韓劇《阿斯達年代記》，前晚播出第12集，刺激收視回升至6.77%。由於後期製作需時，餘下6集將會押後播放，本周六起改播IU跟呂珍九主演的奇幻愛情喜劇《德魯納酒店》，從預告片段可見，二人似有宿世姻緣，更會上演咀嘴戲，有望刺激收視。

文：蘇珮欣

《阿斯達》正是宋仲基與宋慧喬前年10月結婚後，首齣擔正的電視劇，結果劇集播出後，上月「雙宋」宣布離婚，連累該劇收視跌至新低。前晚播出第12集，收視較上集微升0.5%，但仍只有6.77%難言出色。

全劇共有18集的《阿斯達》，分為3個部分，首兩部分「預言的孩子們」及「翻身的天空，站起來的土地」剛於前晚播完，至於第3部分「阿斯達，那些傳說中的序曲」，由於電腦特技效果的後期製作需時，將會押後至9月續播，本周六改由新劇《德魯納酒店》接檔。

金智媛尋「星鈴」

前晚播出《阿斯達》第12集，劇情延續上集講述飾演醫師之女的高甫潔，帶着領養、本是內安脫人的妹妹雪星逃走，途中遇上金智媛，3人被張東健的手下捉住，幸獲其他內安脫人相助。原來內安脫人前來阿斯達的目的，是為尋找雪星，希望她能回到自己族人身邊，加上倖存的5名內安脫人只剩下男性，希望雪星能回去生育下一代，但遭雪星拒絕。

宋仲基飾演的「大孖」薩雅發現金智媛失蹤後，一時衝動前往找張東健，甚至向他的手下自稱是其兒子，令手下大為吃驚。另一方面，基哥一人分飾兩角的「細孖」銀蟾，與其他被困井底的奴隸合作，利用井底發現的寶石利誘管工，換取眾人自由。

金玉彬父親捉拿金智媛後，得悉她需要看到祖先遺留下來的「星圖」，才知能否在大神殿內找到「偉大的母親」阿薩辛留下的神物「星鈴」，其後金玉彬透露「星圖」在張東健手上。金玉彬父親假意投誠，與張東健合作，實情是協助大祭司阿薩隆剷除張東健，好讓自己登上聯盟族長之位。

張東健從金玉彬傳來的書信中，確認金智媛看罷「星圖」後得悉「星鈴」所在，於是與「大孖」合謀，慫恿支持阿薩辛直系血統的秘密組織「白山之心」走上街頭，向阿斯達人民宣稱阿薩辛的直系血統現身阿斯達，目前正身處大神殿內，大批民眾聚集神殿外，要大祭司作出交代。

大祭司遂舉行神的審判，一邊向撒播謠言的金玉彬及張東健問責，一邊要求金智媛找出「星鈴」以證其血統。金智媛憑藉從小練習的「靈舞」，成功在殿內找到「星鈴」。

IU表現獲讚

將於本周六（13日）首播的《德魯納酒店》，昨日舉行記者會。IU與呂珍九以黑色情侶裝亮相，兩人互送「高帽」，IU大讚呂珍九善良有禮，呂珍九則認與IU默契十足。

由於IU主演前作《我的大叔》備受讚賞，她坦言接拍《德魯納酒店》時，面對不少壓力，但因喜歡劇中角色，又指主角有很多造型，讓她過足「扮靚癮」。

《德魯納酒店》講述在繁華的首爾市中心，有一間外表陳舊的酒店，身為酒店經理的呂珍九，因為命運安排而轉職到德魯納酒店當經理，遇上古怪、美麗、像月亮一樣高不可攀的老闆娘IU。據悉IU每逢月圓之夜，就會出現變化，繼而與呂珍九展開一段奇異戀情。