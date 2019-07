《花木蘭》預告未見鞏俐 劉亦菲女兵上戰場

【明報專訊】迪士尼動畫改編拍成真人版電影《花木蘭》(Mulan),請來《烽火動物園》新西蘭女導演妮姬卡路(Niki Caro)執導,「小龍女」劉亦菲扮演同名主角,將於明年3月在美國開畫,電影公司前晚公開首條預告片,刻意安排在女足世界盃決賽日放映,預祝美國擊敗荷蘭衛冕冠軍。

戲中劉亦菲扮演這位家喻戶曉、代父從軍的女英雄,預告片一開始,已忠於原著出現花木蘭聽從父母之言,跟鄭佩佩扮演媒人見面的場面。鏡頭一轉,劉亦菲已換上古代的「額黃妝」示人,跟南北朝時代的畫像不謀而合。有趣的是,劉亦菲在預告片中展示騎馬、射箭、舞劍、打仗等英姿,卻不見女扮男裝的場面,反而經常披頭散髮,感覺現代化。

另一方面,早已進軍荷李活的鞏俐、甄子丹及李連杰等同片華裔演員,在首條預告片中尚未亮相;於動畫中陪伴花木蘭從軍的「木須龍」,據報亦不會在真人版電影出現。導演早前接受外媒訪問,也證實《花木蘭》主角不會一邊打仗一邊載歌載舞,原著的主題曲如《Reflection》、《Honor to Us All》及《I'll Make a Man Out of You》,將改以配樂方式出現。

《花木蘭》預告首曝光後,網民反應異常激烈,半日已錄得逾65萬條Twitter相關帖文,當中有讚有彈,例如有網民批評劉亦菲穿著古裝念英語對白,事實卻是這並非《花木蘭》首創,有人以《阿拉丁》及《獅子王》作例證,難道這些迪士尼出品,同樣只准講阿拉伯語或者發出動物叫聲?

