《花木蘭》預告未見鞏俐 劉亦菲女兵上戰場

【明報專訊】迪士尼動畫改編拍成真人版電影《花木蘭》（Mulan），請來《烽火動物園》新西蘭女導演妮姬卡路（Niki Caro）執導，「小龍女」劉亦菲扮演同名主角，將於明年3月在美國開畫，電影公司前晚公開首條預告片，刻意安排在女足世界盃決賽日放映，預祝美國擊敗荷蘭衛冕冠軍。

戲中劉亦菲扮演這位家喻戶曉、代父從軍的女英雄，預告片一開始，已忠於原著出現花木蘭聽從父母之言，跟鄭佩佩扮演媒人見面的場面。鏡頭一轉，劉亦菲已換上古代的「額黃妝」示人，跟南北朝時代的畫像不謀而合。有趣的是，劉亦菲在預告片中展示騎馬、射箭、舞劍、打仗等英姿，卻不見女扮男裝的場面，反而經常披頭散髮，感覺現代化。

另一方面，早已進軍荷李活的鞏俐、甄子丹及李連杰等同片華裔演員，在首條預告片中尚未亮相；於動畫中陪伴花木蘭從軍的「木須龍」，據報亦不會在真人版電影出現。導演早前接受外媒訪問，也證實《花木蘭》主角不會一邊打仗一邊載歌載舞，原著的主題曲如《Reflection》、《Honor to Us All》及《I'll Make a Man Out of You》，將改以配樂方式出現。

《花木蘭》預告首曝光後，網民反應異常激烈，半日已錄得逾65萬條Twitter相關帖文，當中有讚有彈，例如有網民批評劉亦菲穿著古裝念英語對白，事實卻是這並非《花木蘭》首創，有人以《阿拉丁》及《獅子王》作例證，難道這些迪士尼出品，同樣只准講阿拉伯語或者發出動物叫聲？

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