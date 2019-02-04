TVB放榜活動取消 馬國明麥明詩隔空為DSE考生打氣

【明報專訊】香港中學文憑試（DSE）今日放榜，TVB在放榜前夕原本在商場舉行活動，安排藝人與歌手為考生打氣。昨晚在觀塘apm舉行「DSE考生—放榜前的一個晚上」，前日突然以「節目調動」為理由決定取消。同時間另一個在屯門V city舉行的DSE放榜派對，有TVB藝人馬國明、江嘉敏及林秀怡等出席，於昨午也突然宣布因「場地限制及顧及公眾安全」為原因取消。連串TVB有關的公開活動取消，跟連登網民的「追星運動」有密切關係。

娛樂組

連月來《逃犯條例》修訂所引發的爭議，演變成多次遊行及集會，有網民對「無綫新聞」報道不滿並採取行動。繼日前《東張西望》派隊採訪「光復屯門公園」行動先中招，主持林泳淘進行訪問時被示威者指罵，攝影隊被迫離開集會範圍。有組織發起「反紅媒」要遊行至將軍澳電視城，TVB成狙擊目標。

網民發起「追星運動」

前日網上討論區有「追星運動」向廣告商施壓，列出TVB昨晚的apm「星蹤」，聲稱要到場睇明星，到場會舉牌叫口號以示「支持」TVB，或叫無綫助理總經理袁志偉（新聞及資訊）的名字。有關方面收風後，TVB隨即宣布取消「DSE考生—放榜前的一個晚上」。通告內容：「由於節目調動，big big channel原定2019年7月9日晚上8時的“放榜前的一個晚上”將會取消。不便之處敬請見諒。」有網民留言問點解取消，又指TVB欠交代。

馮盈盈：尊重公司所有決定

這活動原本邀陳柏宇、關楚耀、麥明詩、馮盈盈、ToNick、王灝兒（JW）及Super Girls等出席。麥明詩表示前日收通知不用出席活動，但不清楚原因，她說為同學打氣有很多方式，她會透過社交媒體為應屆考生打氣。馮盈盈接受《明報》電話訪問說：「我唔清楚取消原因，但我尊重公司所有決定。我也會以自己的方法鼓勵一班DSE考生，其實不少應屆考生或年輕人不時都有Inbox我，問攞一些升學的意見，有人話想學我在港大修讀食物及營養學，詢問面試技巧及要求等，我也會盡力解答。」

馬國明可陪媽咪睇《白色強人》

昨日另一個由V city主辦的DSE放榜派對也在網上討論區上榜，雖然不是TVB主辦，但參與以TVB藝人馬國明、江嘉敏及林秀怡為主。有網民留言要支持到底，表示會到場表態。昨午商場突然透過公關宣布活動取消，指「因應場地限制及顧及公眾安全，原定今晚於V city舉行的DSE放榜派對將會取消。不便之處，敬請原諒。V city 將繼續支持DSE放榜的同學們，加油！」馬國明回覆《明報》，表示下午接通知活動取消了。他說：「我尊重大會決定，因為今晚是為DSE考生打氣，現時改為隔空為他們打氣。」問他活動取消，酬勞方面是否有損失？馬國明稱沒有問經理人，但大家是長期合作，他覺得沒有問題，沒有什麼損失。他說：「大會是因應安全理由作這決定，也不應冒險，大家不想有人受傷。」馬國明笑言因為工作取消，昨晚他可以在家陪媽咪睇《白色強人》。

李寶安：不會為個別活動回應

有網民在討論區留言要「推」到TVB作回應，而早前無綫行政總裁李寶安就有團體遊行到電視城，曾表示在適當時間，TVB會公開回應。對於網民連串行動已令TVB活動與藝人受影響，李寶安昨日回應傳媒，表示不會為個別活動回應。網上的抵制行動也在升級，有呼籲抵制TVB廣告客戶。討論區有人列出7至8月TVB藝人出席的商場活動與時間表，有聲言要日日去追星！