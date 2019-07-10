陸永C君搞個人崇拜 炮製Do姐大揭秘

【明報專訊】馬國明、唐詩詠、黃翠如及黃智雯前晚為鄭裕玲（Do姐）、農夫主持的新一輯《Do姐有問題》錄影。Do姐表示已第3次與農夫合作該節目，覺得很開心，因在室內拍攝，嘉賓又犀利。C君表示最有成功感是他們創作的Do姐常識問答比賽，正式在這輯面世，他笑言：「點會想到有人自我到可以有一個常識問答比賽只是問她（Do姐）。」陸永笑指節目是搞個人崇拜，但也辛苦Do姐提供資料。Do姐說：「有時會跟他們講我以前拍戲的經歷和趣事，沒想到他們會記住。」陸永稱今輯其實是有少少Do姐大揭秘，很多是Do姐未曾公開講過的，C君舉例說：「Do姐以前拍戲被稱為『鄭九組』，試過被一名大導演困住4日4夜，在廠不停拍，沒有走過。」Do姐公開這名導演是徐克。

翠如叫馬國明唐詩詠約會旅行

回復單身的馬國明近日被網民撥大葵扇，望他跟唐詩詠發展成情侶關係，日前被問到兩人欠什麼時，馬國明坦言想不到。身為唐詩詠好姊妹的黃翠如，即場被問可願意充當媒人，撮合兩人？翠如說：「覺得他們很襯，只是欠個約會，收工我會約他們食飯，由canteen開始。」翠如又問兩人稍後可有興趣一起去看蕭正楠與曹永廉的演唱會，「他們會在台上祝福你兩個，最緊要詩詠開心就得。」

唐詩詠笑稱知道與馬國明欠什麼，就是欠錢，「我們要掙多些錢，歡迎大家找我們登台，或者拍一些家居用品、情侶用品的廣告也行」。馬國明笑言若有工作邀請，可隨時致電給他或詩詠。翠如繼續「撥火」，爆料稱馬國明與唐詩詠都想去旅行，建議他們同行。問兩人可有機會成行？他們自爆正計劃「鐵馬去旅行」。有指「鐵馬」其他成員都一雙一對，他們可湊成一對同房？唐詩詠笑言馬國明有很多錢，可以負擔得起兩間房。

黃智雯隻身赴法國學戲

胡杏兒日前誕下第二胎，身為好姊妹的黃智雯表示已探望B仔李奕霖，一班契媽還送上心意禮物，「是可以戴住，代表永恆又可保值，很有紀念價值的。但還未看得很清楚BB似爸爸還是媽媽，但杏兒兩公婆基因咁好，絕對有保證」。問到可有當媽媽的衝動？黃智雯稱還未準備好，下星期會去法國上戲劇堂，自己期待已久，「之前在新加坡都跟過這名大師學藝，但他的學校在法國，故專誠飛過去，會逗留大半個月，8月回港開新劇。男友不會陪同，因此行純粹上堂。」

記者：陳釗

攝影：劉永銳

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