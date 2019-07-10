古天樂接受拍戲爆粗 劉德華想當年惡到打人

【明報專訊】兩大影帝劉德華與古天樂為合作電影《掃毒2天地對決》做宣傳，日前兩人接受傳媒訪問，大談拍戲、唱歌禁忌，兩人明言不接受全裸演出，不過古仔笑言拍戲爆粗感覺好free。華仔又提到找古仔組「兩個最受歡迎男歌手」合唱電影主題曲有新意，大讚古仔好勤力，還將對方寫了備註的歌譜收藏起來。

記者：鍾一虹

攝影：黃梓烜

劉德華和古天樂曾合作多部電影，《龍在邊緣》、《嚦咕嚦咕新年財》及《門徒》，但就以今次的《掃毒2》對手戲最多，人物關係較複雜，又有槍戰動作，留下不少難忘回憶。古仔說：「拍槍戰對我來講不難，反而擔心華仔受傷，有場戲在港鐵開槍射他，他扮跣低，我真的擔心他受傷。」華仔指該片是墮馬受傷後復工的第一部戲，導演邱禮濤為免他再受傷，拍動作戲點到即止，「講我跑上天台搵仔，我一回頭導演就嗌cut，他說只要幾格鏡頭。我拍戲時都沒想太多，拍之前就考慮好多，是創傷後遺症」。

拍槍戰戲擔心華仔再受傷

古仔稱動作驚險鏡頭不多，反而拍開場的斬手戲和結局感覺強烈、深刻，令他難忘，「戲中我和華仔原本感情好好，但我好反叛，無販毒都話自己有。」鬥氣這種性格是否似他本人？古仔搞笑道：「似，阿爸話我細個讀書不叻，我就讀叻一點給他看。」他表示父母自小管教嚴，接送返學和吃午飯，沒有被毒品引誘，也很少機會跟同學交流，反而長大後他跟舊同學常有聯絡。華仔自爆求學時好惡，曾在球場打波友，讀中二時已是成人高度，還以為自己會變巨人，可惜之後再沒長高，他說：「試過有反黑組探員到學校接班學生，我是其中一個。有同學被訓導主任視為壞學生，於是他真的鬥氣學壞，後來長大當了水警。」

談到古仔戲裏好艷福，有激情戲？他表示拍攝時尷尬到嘔，「角色有少少鹹濕，但不可以太過分，其實我寧願拍動作戲，激情戲危險又複雜，仲要親身上陣，之前無排過，要一take過。」

兩大影帝抗拒全裸演出

華仔覺得拍親熱戲好過講粗口對白，「我和林嘉欣攬住親熱，著住衫OK的；當年只著底褲半裸上陣，在街頭拍《旺角卡門》無法演戲，要我全裸更加不可能」。古仔插口道：「著底褲拍戲我試過，劇情OK都可以，全裸演出我都未必得，不過拍戲講粗口，無問題喎，好free的！」

華仔珍藏古天樂備註歌譜

兩人合唱主題曲，華仔直言原本是自己獨唱，但他提議跟古仔合唱，「兩個最受迎歡男歌手，合唱有新意」。古仔讚首歌易上口、好聽，曾擔心唱不到高音，「我和華仔分開錄歌，但錄音時華仔都在場」。問華仔是否監場，教古仔唱歌？他笑說：「不用我教，我來學嘢。其實不是監場，古仔好勤力，有做功課，在歌詞上寫低吸氣位，我收藏了他寫了備註的歌譜。」久未入錄音室的古仔沒有緊張，但自爆不習慣企立錄音，「我唱卡拉OK習慣坐低唱歌，但他們說站立錄音比較好，我亦不鍾意聽自己歌聲，屋企聽到播自己的歌會急急腳走開。」華仔不怕翻聽自己唱歌，但拍戲不會睇playback，「怕見到自己不靚仔」。華仔鼓勵古仔再出唱片，帶起廣東歌新浪潮？古仔自嘲道：「是嗎！好大浪潮，不要搞呢啲啦！」

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