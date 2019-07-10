太平洋小姐泳裝亮相 18歲戴可穎自認青春無敵

【明報專訊】何紫綸（Ann）昨日為主辦的《2019亞洲太平洋國際小姐（香港區）》活動到香港仔宣傳，她兼任參選佳麗形象及儀態指導，勝出佳麗會代表香港到菲律賓出賽，她說：「今年有很多合作方，包括電影及唱片公司，佳麗會多了很多發展機會。」問到早前離婚的她現階段感情生活如何？她表示生活很開心，離婚已過了一段時間，搬了出來住已習慣獨立，現階段專注工作，亦沒有追求者。是否已準備好迎接新戀情？她說：「慢慢來，睇定啲先，我都想朋友介紹筍盤給我。」

何紫綸望有筍盤介紹

11名候選佳麗齊穿上泳裝亮相，當中以⑦戴可穎（Vicby）及⑧陳樂憧（Donna）較出眾，前者只得18歲，是最年輕的候選佳麗。她表示已來港3年，曾於餐廳工作，在內地只讀到中三，來港才發覺讀書重要，也希望重返校園， 參選亦希望有機會入娛樂圈。可有信心勝出？她信心十足道：「有！如無信心，參加來做什麼？覺得自己最優勝是身材和年紀。（覺得自己青春無敵？）可以這樣說！」

「翻版陳偉琪」不敢選港姐

26歲陳樂憧外型樣貌似足「細龍太」陳偉琪，她表示很多朋友都說相似，但自己不覺，因對方擁E cup身材實在太好，自己只有34C，「可能我喜歡運動，本身骨架好厚，予人感覺又大隻」。她表示曾參選「工展小姐」。為何不參選港姐？她說：「其實我有想過，但選港姐太大壓力！要面對很多傳媒，很怕被批評，覺得有少少驚。」

記者：林祖傑