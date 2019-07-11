盧宛茵棟篤笑 鄭敬基聯絡「囝囝」拍片

【明報專訊】盧宛茵（Madam Lo）將於8月19日在旺角麥花臣舉行棟篤笑，她前晚率領鄭敬基、蔣嘉瑩等拍攝主題曲MV。鄭敬基曾與Madam飾演母子，他說自《卡拉屋企》後，很久沒和Madam合唱，所以MV是送給Madam的禮物，他負責聯絡一班Madam的「囝囝」拍片，包括歐陽震華、郭晉安、陳展鵬、黎諾懿、楊明等，可謂「囝囝一堂」，還有些較有難度如古天樂、劉青雲、呂方等，不過大家知這個騷對阿媽意義重大，相信都願意參與。Madam期望當晚可見到一班囝囝，還點名讚尹揚明乖，對方在內地拍古裝劇，都一身大俠打扮幫她拍片。

不想Madam行性感

Madam透露籌備棟篤笑已七七八八，鄭敬基指Madam頭髮都白了。Madam笑言頭髮本來都白，現在更加白；她擔心觀眾屆時打呵欠，所以希望演出多姿多彩。Madam覺得跳舞比唱歌難，因平時少運動，現在排舞可順便減肥，加上控制飲食，屆時應更弗。服飾方面，最緊要配合其優雅形象。鄭敬基在旁插嘴說肯定不性感，如果阿媽到這年紀還要性感蠻可憐，不想她走到這一步。最近深夜兩套重播劇都有鄭敬基份，他表示如可邀請《卡拉屋企》中的老竇楚原一起上台就好了。

記者：陳釗