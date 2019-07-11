「追星運動」狙擊無綫 港姐首晤傳媒遭網民示威

有10多名示威者手持標語在場外高叫口號，其中有人拿着傳抽起無綫廣告的寶礦力（圓圖）。（攝影：劉永銳）

【明報專訊】連月來《逃犯條例》修訂引發連串爭議，有網民對無綫新聞報道手法不滿，有組織發起「反紅媒」遊行到將軍澳電視城，又有揚言展開「追星運動」，狙擊無綫舉辦活動。昨日無綫於九龍灣舉行《2019年香港小姐競選》首次記者會，有10多名戴口罩人士響應「追星運動」，於會場外舉牌及喊口號示威。記者會如常舉行，無綫非戲劇經理陳旭亮表示沒有影響。

記者：陳釗

攝影：劉永銳

有網民發起「追星運動」向廣告商施壓，凡有無綫藝人出席的活動會到場舉牌「支持」。前晚無綫取消在商場舉行的「DSE考生—放榜前的一個晚上」，同一晚有馬國明與江嘉敏等藝人出席的DSE放榜派對，亦臨時取消。昨午15位入圍港姐首晤傳媒記者會舉行期間，場外有10多名響應「追星運動」的戴口罩示威者，舉牌及叫口號，包括：「無線新聞 出賣港人 」、「抽起無綫廣告」等，還有人向記者舉起手上的寶礦力，當時有3部警車停泊在外。

港姐贊助未受影響

有示威者表示時間許可都會支持「追星運動」，希望無綫報道新聞中立及客觀。

15名佳麗經過訓練及「改造」後，大熱的黃嘉雯、蔡嘉欣、楊詠彤及王菲狀態平穩。陳旭亮透露港姐外景將赴澳門、東京及熊本拍攝，之後會有佳麗被淘汰。對於場外有人示威？他說沒影響，這天主題是選美，亦無聽聞港姐的贊助被抽起。

黃嘉雯獲外籍男友支持

黃嘉雯被捧為大熱，但都擔心被淘汰。她透露外籍男友默默支持她，更為她準備水果、蔬菜。她不擔心拍拖影響選美，成年人拍拖很正常。王菲得知會面臨再淘汰坦言擔心，覺得最緊要做好自己。

楊慧敏承認日前載她的「寶馬男」是她男友，她解釋被影到時表現閃縮，是她遲回家，捱眼瞓等她的媽媽擔心打給她，她不好意思，望大家原諒她當時不能一心二用。有指她患「公主病」，她相信是誤會，承認之前溝通不太好，表達能力有點問題，要改變自己。她又否認與馮盈盈不和，為公平不會向對方攞貼士，靠自己實力。

蔡嘉欣以平常心參選，每名佳麗都好靚是勁敵。對場外有示威者，她說不談這個，要專心參賽。是否公司下令叫不要評論？她指公司無特別講，也沒有朋友叫她退出抵制。

記者會後，佳麗乘七人車離開，沒有坐平時有無綫台徽的24座小巴。

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