新書面世 兩子陪同進場似出嫁 羅霖宣布不再拍泳照

【明報專訊】53歲「美魔女」羅霖昨日於尖吵嘴舉行《羅霖凍齡美魔法》新書發布會，她穿上一條中門大開的紅色晚裝裙，在兩名兒子陪同下進場，猶如出嫁。羅霖在會上正式宣布不再拍泳裝照，今次新書內的泳照可說是最後一擊，將成絕響。

記者:柯美

攝影:鍾偉茵

羅霖出的新書發布會上，好友鄭明明、陳庭欣、周家蔚、 莊端兒、謝雪心、康華、文雪兒和林建明等現身支持，場面熱鬧。穿上deep V紅色晚裝的羅霖，十分性感高貴，她在二仔和細仔陪同下進場，兩名兒子更吻賀媽媽新書面世。羅霖表示，估不到兒子肯出席，他們前晚才決定，幸而沒怯場。她本來穿短裙，因為要襯兒子的三件頭西裝，才改穿晚裝。她指在兒子帶領下進場，加上有那麼多藝人朋友出席支持，見證其新書推出，感覺猶如出嫁，她說：「將來再婚，都不會像今日那麼熱鬧和著得那麼隆重，會低調進行。」

羅霖：留待後生女影泳照

羅霖同時宣布不會再拍泳裝照，「我自己都睇夠了，留給樣靚、身材好的後生女去影好了，我出過一本寫真一本美容書，每次都是挑戰。」她將新書籌得的五位數字善款，分別捐予「香港單親協會」、「心晴行動慈善基金」及「仁美清叙」。

林建明：羅霖兒子曾有情緒問題

林建明感謝羅霖的捐輸，大讚對方很有心，「她說兒子之前都有情緒問題，所以很關注情緒健康問題的人，我很欣賞她自強不息」。

來撐羅霖的周家蔚和陳庭欣，無論身材和樣貌都keep得很好，但卻無意出寫真。已是兩子之母的周家蔚說：「現在先出寫真會唔會遲咗少少？（可以一家四口一齊影？）可以考慮下，兩名兒子很喜歡擺甫士，細仔更愛賣萌。不過，我們家人每年都會影家庭照，平時旅行又影很多相，手機都已爆滿，已很足夠。」

陳庭欣笑指想出鸚鵡寫真集，「我手機全部是鸚鵡的照片，當然也有男朋友的照片」。家蔚即問庭欣何時介紹男友給她認識，不要只掛住二人世界。

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