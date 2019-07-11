涉嫌借醉性侵事務所兩女職員 姜至奐被捕 新劇停播

姜至奐涉嫌性侵事務所女職員被捕，他主演的新劇《朝鮮生存記》隨即宣布停播。

5年前，姜至奐與外籍女子的「牀照」曝光，事後證實是一場惡作劇。

姜至奐以「醉到不省人事」為由，試圖掩飾性侵罪行。

【明報專訊】韓劇《快刀洪吉童》42歲男星姜至奐驚爆性醜聞！據韓媒報道，前晚姜至奐偕事務所兩名女職員回家飲酒作樂，其中一人事後向朋友求助，自稱遭姜至奐性侵並非法禁錮，友人大驚代為報警，其後警員破門入屋，當場拘捕姜至奐。受到事件影響，姜至奐主演新劇《朝鮮生存記》昨日宣布停播。

據光州警方發言人證實，前晚10時50分左右，警員接報趕到姜至奐寓所，以性侵罪名把他拘捕。話說姜至奐前日放假，於是相約事務所職員聯誼，其中兩名女生更獲邀到其寓所繼續飲酒，直至當晚8時41分，女生A小姐透過手機向身在首爾的友人發短訊求救，宣稱遭到姜至奐性侵並非法禁錮，友人代為報警，光州警方大為緊張，隨即把姜至奐拘捕。

新劇由華誼兄弟製作

昨日A小姐接受韓媒訪問時，自爆受辱經過，她跟同事B小姐喝醉後，獲安排在房間內休息，直至A小姐一覺醒來，發現姜至奐在她身邊，準備向B小姐施暴，她驚慌尖叫，姜至奐才停止動作。此時A小姐才發現自己亦衣衫不整，懷疑已遭對方性侵。

昨日凌晨姜至奐接受警方調查時，自稱「喝醉後失去記憶，只知醒來已身處兩名女生的房內」，試圖掩飾罪行。不過，有韓媒引述警方消息，指警員入屋後，發現姜至奐並非如他所說般「醉到不省人事」，懷疑有人說謊。

無論如何，姜至奐的形象已直插谷底，他主演韓劇《朝鮮生存記》正在有線台TV朝鮮播出，全劇共有20集，原定本周六將播出第11集，如今爆出性醜聞，TV朝鮮昨日召開緊急會議，決定中止播放，「本劇由華誼兄弟公司負責製作，無論他們會否繼續拍攝，TV朝鮮都不會播放」。

搭上人妻鬧桃色風波

姜至奐已非首次捲入性醜聞，早在2014年，他到菲律賓工作期間，疑搭上當地導遊的妻子，該名外籍女生透過社交媒體上載多張二人牀照，隨即在網絡瘋傳，事後女方解釋，只是一時貪玩，趁姜至奐入睡時，偷拍他的照片，估不到鬧出軒然大波，粉絲接受她的道歉，亦平息了一場風波。

2002年出道的姜至奐，3年後即憑韓劇《加油！金順》贏得MBC演技大獎的最佳新人及優秀男演員獎，其後進軍影壇，亦憑《電影就是電影》及《我女友係零零7》獲頒多個新人獎。如果罪名成立，恐怕前途「似咁」。