獲讚視覺效果出色 「娜娜」母女裝現身《獅子王》首映

【明報專訊】樂壇天后Beyonce為新版《獅子王》（The Lion King）獻聲，扮演女主角娜娜，她除了跟飾演男主角辛巴的當奴高化（Donald Glover）重唱艾頓莊（Elton John）所創作的《Can You Feel the Love Tonight》，還會為《獅子王》電影原聲大碟多主唱一首新歌《Spirit》，並於前日推出；據悉艾頓莊也會獻唱一首新歌《Never Too Late》，同樣收錄於原聲大碟內。

《獅子王》前日舉行首映禮，Beyonce跟現年7歲的長女Blue Ivy到場，兩母女都穿著Alexander McQueen的設計，非常合拍，並成為全場焦點。Beyonce的Destiny's Child隊友Michelle Williams及Kelly Rowland都有現身；另外，《獅子王》導演莊法維奧（Jon Favreau）、有份配音的當奴高化、薛夫洛根（Seth Rogen）等，加上金像影帝占美霍士（Jamie Foxx）、NBA球星史堤芬居里（Stephen Curry）及女歌手LeAnn Rimes，更各自帶同家人到場，星光熠熠，十分熱鬧。

《獅子王》本月19日在美國上映，香港觀衆則要等到25日，但不少影評人看過首映後已迫不及待分享觀後感。大部分都盛讚視覺效果出色，帶來觀影新體驗，而且憑特技效果，都說像在看大自然紀錄片一樣。

《獅子王》講述小獅子辛巴本是無憂無慮小王子，和好友娜娜奔馳在草原上盡情玩耍，但當父親獅王木法沙被叔叔刀疤陷害慘亡，辛巴只好選擇流亡；途中遇到了疣豬彭彭和狐獴丁滿，教他拋開過去。辛巴逐漸長大，漸漸地內心深處有種聲音在呼喚他，想起父親的諄諄教誨，最後在狒狒拉飛奇開導下，辛巴決定不再逃避，毅然重返王國，承擔起生命的責任。