獲讚視覺效果出色 「娜娜」母女裝現身《獅子王》首映

【明報專訊】樂壇天后Beyonce為新版《獅子王》(The Lion King)獻聲,扮演女主角娜娜,她除了跟飾演男主角辛巴的當奴高化(Donald Glover)重唱艾頓莊(Elton John)所創作的《Can You Feel the Love Tonight》,還會為《獅子王》電影原聲大碟多主唱一首新歌《Spirit》,並於前日推出;據悉艾頓莊也會獻唱一首新歌《Never Too Late》,同樣收錄於原聲大碟內。

《獅子王》前日舉行首映禮,Beyonce跟現年7歲的長女Blue Ivy到場,兩母女都穿著Alexander McQueen的設計,非常合拍,並成為全場焦點。Beyonce的Destiny's Child隊友Michelle Williams及Kelly Rowland都有現身;另外,《獅子王》導演莊法維奧(Jon Favreau)、有份配音的當奴高化、薛夫洛根(Seth Rogen)等,加上金像影帝占美霍士(Jamie Foxx)、NBA球星史堤芬居里(Stephen Curry)及女歌手LeAnn Rimes,更各自帶同家人到場,星光熠熠,十分熱鬧。

《獅子王》本月19日在美國上映,香港觀衆則要等到25日,但不少影評人看過首映後已迫不及待分享觀後感。大部分都盛讚視覺效果出色,帶來觀影新體驗,而且憑特技效果,都說像在看大自然紀錄片一樣。

《獅子王》講述小獅子辛巴本是無憂無慮小王子,和好友娜娜奔馳在草原上盡情玩耍,但當父親獅王木法沙被叔叔刀疤陷害慘亡,辛巴只好選擇流亡;途中遇到了疣豬彭彭和狐獴丁滿,教他拋開過去。辛巴逐漸長大,漸漸地內心深處有種聲音在呼喚他,想起父親的諄諄教誨,最後在狒狒拉飛奇開導下,辛巴決定不再逃避,毅然重返王國,承擔起生命的責任。