祥嫂設靈 九舅父十一姨現身 鄧兆尊與弟妹盡孝道 汪明荃感安慰

【明報專訊】已故慈善伶王新馬師曾（鄧永祥）遺孀洪金梅（祥嫂），上周二（2日）因肺癌病逝，享年74歲，昨日於香港殯儀館福海堂設靈，今日早上10時舉殯，遺體將奉移歌連臣角火葬場火化。祥嫂子女鄧兆尊、鄧翠玉（小艾）、鄧兆榮、鄧碧玉為母親喪禮打點，儀式進行時，鄧兆榮哭得鼻頭通紅；兆尊正印女友Carmen亦有參與儀式。當年在爭產風波與祥嫂對立的「十一姨」洪國華和九舅父亦有現身。前來拜祭的圈中人則有汪明荃、葉德嫻、安德尊、阮兆輝、蔡一傑等。

靈堂佈置以米白色為主，感覺優雅。橫匾寫上「淑德流芳」，兩邊掛着一對輓聯「幼受訓蒙常倚膝下回憶音容還尚在 長恩未報盡記腦中徘徊思念永留存」，遺照選用祥嫂笑容滿面的彩色照片，前面擺放祥嫂四名子女的花圈。

翠玉約下午2時戴着太陽眼鏡、一身素服到場打點，表情平靜。不少圈中人送上花圈悼念，包括譚詠麟、 黎明、劉德華、汪明荃與羅家英、黃夏蕙等。下午約3時20分，兆尊穿著黑色西裝，與正印女友Carmen乘車抵達，他應傳媒要求接受訪問，兆尊表示心情沒有特別。問到祥嫂是74歲，還是78歲？他說是74歲，不知道78歲是如何計出來。翠玉此時出來一同受訪，解釋因每個宗教計算年齡的方法不同，有的懷胎10月都計1歲。問到陪葬品，她說私人事不講。至於壽衣，兆尊說是翠玉所選。

兆榮哀傷淚流滿面

傍晚6時，兆尊與弟妹跟隨僧侶完成儀式後步出靈堂，一直未有露面的碧玉亦現身，還有兆尊女友Carmen、兆榮的太太和兒子等，兆榮哀傷淚流滿面，鼻頭通紅。儀式期間，「十一姨」洪國華到場，還有九舅父，當年他們在爭產風波支持兆尊等，與祥嫂對立。兆尊另一紅顏知己「車厘子」Cherry亦有到場。

葉德嫻：很喜歡新馬師曾

前來拜祭的圈中人於下午4時許陸續前來，葉德嫻表示跟祥嫂不是很熟，但她很喜歡新馬師曾：「前輩離世時我無機會來拜祭，今日他honey走，便來say個goodbye。我（靈堂內）有跟兆尊說很喜歡他爸爸，喜歡到爆。」她又大讚在粵劇界論唱功，新馬師曾至今還是第一位，未有人能超越，可惜早走一點。她不知為何新馬師曾沒有遺傳到兩個仔唱歌，又無徒弟。葉德嫻之後到另一靈堂拜祭早前在金鐘墮樓身亡的示威者。

汪明荃難忘祥嫂陪祥哥行善

汪明荃約晚上7點50分到達，逗留半個多小時離開。她表示最難忘是祥嫂經常陪祥哥做慈善，祥哥是粵劇界前輩，又曾是八和會館主席，所以她很尊重祥哥，相信大家印象中的祥嫂都是經常陪伴祥哥和照顧祥哥。汪明荃說最難得見到四兄弟姊妹一起盡孝道，感到很安慰，靈堂上向他們送上安慰。她對上一次見祥嫂是去年在演藝學院，當時不知道對方有病，祥嫂也很少講自己不舒服。

問八和會館會否有儀式紀念祥嫂？汪明荃說不會了。老公羅家英因有工作在身，未能陪伴她出席。

安德尊澄清沒跟鄧兆尊不和

曾傳與兆尊因爭「車厘子」Cherry而傳不和的安德尊，於晚上約8點到達。安德尊表示每年都會去跟祥嫂拜年，同兆尊有時會見面，無不和的事。他說：「人生都過了咁多年，還有什麼事，開開心心喇，不嬲同兆尊都是好朋友。」對於祥嫂離世，安德尊連聲說：「真是很難過。」

記者：陳釗

攝影：黃梓烜、鍾偉茵

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