張秀文煞食低胸裝撼贏湯洛雯

【明報專訊】有網民發起狙擊無綫藝人出席的活動，前日《2019香港小姐競選》的宣傳活動，有10多名示威者手持標語，在場外高叫口號；無綫原定日前舉行有關放榜活動亦全部取消，昨日黎諾懿收到客戶臨時通知，不用出席「羽毛球巡迴體驗館」開幕活動，不過，並非所有活動都取消，張曦雯出席電訊公司活動外，張秀文和湯洛雯（靚湯）亦有現身海洋公園，出席人氣動畫海賊王夏水戰揭幕禮，兩個活動均未見有示威者到場。

張秀文和湯洛雯昨日出席海洋公園活動，兩人衣著都盡量配合「夏水戰」主題，張秀文以低胸性感、露出小蠻腰的裝束，將身旁的湯洛雯完全擊敗，張秀文表示這身打扮是參考動畫娜美一角，角色穿三點式泳衣，她都不及角色性感，「我保守好多，仲穿長袖衫，長袖衫是為遮掩日前扮賢妻煲湯時，左手被傷的傷痕。（是否煲給男友飲？）煲給自己飲，沒有男朋友，練習定，要不然嫁不出。」

靚湯澄清與羅天宇無復合

穿一字膊衫的湯靚被比下去，問靚湯為何不穿姐妹裝？靚湯打趣說：「無謂暴露自己的缺點。」有指她與舊愛羅天宇拍完《3日2夜》後復合？靚湯否認，強調自己目前仍是單身；不少網民留言希望他們復合，「估不到節目播出後有那麼大迴響，對我們仍有幻想，但我覺得現在相處方式很好，大家是朋友。」

張秀文讚靚湯表現自然

張秀文讚靚湯在《3日2夜》表現自然，沒有以前拍《學是學非》的「女神」包袱。靚湯解釋因為與天宇是相識多年的朋友，很有默契，合作時很開心、舒服。靚湯又透露《法證先鋒4》台灣外景已完成，她說：「台灣天氣很熱，每日都幻想除晒衫跳落泳池爽一爽，估唔到拍完返港第一個出席活動，就夢想成真。」

冷靜面對狙擊事件

說到有網民發起狙擊無綫藝人，令很多活動被迫取消，問她們可擔心影響工作？靚湯說：「不擔心，工作由公司安排，不覺得有影響，最緊要做好自己。」張秀文認同說：「冷靜面對，無論做什麼最重要安全為主。」

記者：柯美

攝影：鍾偉茵

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