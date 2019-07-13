姜濤處男騷自評65分 喊住唱小豬勵志歌

【明報專訊】姜濤去年於ViuTV節目《全民造星》贏得冠軍，跟其他參賽者組男團MIRROR。入行不到一年，他單飛開3場處男個唱，前晚假九展舉行《姜濤一號種籽音樂會》首場演出，獲媽咪、親戚及MIRROR成員拉大隊捧場。姜濤表示下一目標是進軍紅館。

姜濤在台上載歌載舞表現落力，在音樂會尾聲演繹偶像羅志祥（小豬）歌曲《力量》時，忍不住流下男兒淚，他說：「這首歌對我人生是最重要的一首歌，因為當所有人無視我、看不起我時，是這歌給我力量。讀中學時，每朝返學都會聽這歌，當時在學校不知如何跟人說話，我喜歡小豬，就因為好似只得他一個朋友，現在已學懂跟自己做朋友。」台下粉絲即大叫「姜濤」為他打氣以示鼓勵。

觀眾大叫「除衫」

姜濤邀得MIRROR的隊友盧瀚霆（Anson Lo）任嘉賓，兩人合唱新歌《BMG》時表現合拍，還遭對方爆秘密，指姜濤性格怕醜，起初不敢在隊友面前換衫，還刻意走到鄰廠洗手間換衫。不過近期姜濤似乎對身形有自信，會追問隊友有否覺得他變大隻。粉絲聞言即起哄大叫「除衫」，但姜濤未有照做，還反駁沒有問，只是較以前敢於在大家面前換衫。

不敢觸碰女舞蹈員

完騷後，姜濤評價自己表現僅65分，自覺處男騷有點緊張和生疏，承認唱錯歌詞是因記性不好，有需要改善。談到跳舞時與女舞蹈員沒太多觸碰？他承認刻意避免有身體接觸，「綵排時已不敢碰到她們，手指都縮起來，但被排舞老師鬧，希望之後演出會好一點」。姜濤重提台上感觸落淚，他稱原本不敢唱《力量》就是怕喊，後來導演建議他唱；起初還以為沒事，但唱至中段便忍不住落淚。

記者：林蘊兒

攝影：劉永銳

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