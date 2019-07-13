祥嫂出殯 骨灰料放在永祥苑 放售亡母故居？兆尊：我唔鍾意錢

【明報專訊】已故「慈善伶王」新馬師曾（鄧永祥）遺孀洪金梅（祥嫂）上周二因肺癌在醫院病逝，享年74歲，昨日於香港殯儀館出殯，祥嫂四名子女兆尊、兆榮、翠玉（小艾）及碧玉昨日一早到靈堂打點，眾人神情肅穆。大殮儀式後，祥嫂遺體隨即移送歌連臣角火化。

祥嫂昨日出殯，鄧家一早到場打點，兆尊「大婆」Carmen頭戴白花，腰綁上黑布帶，以示鄧家媳婦地位；安德尊相當有心，繼前日現身靈堂，昨日也到場送別祥嫂。

在大殮儀式結束後，安放祥嫂遺體的白色棺木送上靈車，兆榮負責捧祥嫂遺照，兆榮和翠玉哭至雙眼通紅，兆尊和碧玉神情哀傷。

祥嫂媳婦哭成淚人

兆尊和兆榮隨靈車到歌連臣角火葬場，火化儀式結束後，兆榮太太和Carmen哭成淚人，兆榮手執長香，兆尊則捧着用紅紙包裹的祥嫂遺照。問兆尊心情如何？兆尊沒回答，向傳媒說：「辛苦晒。」祥嫂四名子女隨即上車，直往元朗祥嫂故居永祥苑，安放祥嫂遺照後，才出席纓紅宴。

纓紅宴於北角海逸酒店舉行，兆尊和「大婆」Carmen約1時一齊離開，Carmen見有傳媒影相，躲在兆尊後面避開鏡頭。兆尊不清楚祥嫂的骨灰何時可領取，至於是否將骨灰安葬於祥嫂故居永祥苑？兆尊表示「應該是」，但要經家人開會再商討，他說：「等辦完喪事先，母親的身後事大致完成，會跟足傳統儀式做埋三七等祭奠儀式。」

祥嫂自傳不迫切處理

問祥嫂故居會否放售？兆尊回應時有點忟憎，「點解成日講這些，我唔鍾意錢，唔答啦。」有傳祥嫂生前想出自傳，會否幫母親圓願？兆尊說：「盡量啦，要蒐集很多資料，不是說出就出，不是咁迫切，咁短時間特首都做唔到，盡做啦。」再問兆尊現在是否放下心頭大石？「我心中無石！唔好意思。」說罷便離開。

記者:柯美

攝影:孫華中

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