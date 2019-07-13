尊尼喜多川出殯 瀧澤秀明捧遺照

【明報專訊】尊尼事務所創辦人兼社長尊尼喜多川，本月9日因腦動脈瘤破裂導致蜘蛛網膜下腔出血病逝，享年87歲。他的喪禮昨日在東京舉行，只有家屬及事務所旗下藝人出席。

旗下藝人名牌遍佈靈堂

尊尼事務所昨日公開喜多川靈堂照片，據悉遺照是選用2011年獲得健力士世界紀錄時所使用的照片，遺照旁邊佈滿從1962年尊尼事務所創辦以來，栽培過的藝人名字及組合名稱，組成巨型彩虹圖案。靈堂內放滿喜多川生前最愛的白色蝴蝶蘭，代表「純粹的愛」，亦代表他生前對旗下藝人如自己小孩般奉獻出所有的愛。靈前的「Johnny」字句，字體特別使用藍天白雲設計，配上彩虹，營造出彩虹橋的效果。

據日本傳媒報道，靈堂內不停播放尊尼事務所旗下藝人的演唱會，以及從未曝光的尊尼喜多川生日會片段。另有報道指尊尼喜多川的喪禮在事務所舉行，而非殯儀館。旗下近150名藝人及全體Johnny's Jr成員，昨日一早乘坐旅遊巴抵達靈堂，並由國分太一及井之原快彥擔任司儀；另外，近藤真彥、東山紀之、堂本光一及高橋優斗等分屬不同年代加入尊尼事務所的藝人，在葬禮上致辭。

據日本傳媒《Friday》報道，昨日下午2時半，載有尊尼喜多川遺體的靈車駛出，接替管理尊尼事務所旗下子公司的瀧澤秀明，以「喪主」身分捧着尊尼喜多川遺照坐在靈車的司機位旁邊，瀧澤秀明一臉悲傷送別尊尼喜多川最後一程。有傳因為尊尼喜多川的家屬不想在傳媒面前曝光，所以才讓出「喪主」位置給瀧澤秀明。