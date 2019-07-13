畢彼特過分活躍 飛奔阻瑪歌拍照

里安納度狄卡比奧（右）除了大合照時站起來，從頭到尾都跟椅子「形影不離」，反而比他老差不多10年的畢彼特（左）動作多多，表現活潑。（法新社）

【明報專訊】《標殺令》昆頓塔倫天奴（Quentin Tarantino）執導的新片《從前，有個荷里活》（Once Upon a Time in Hollywood），今年5月參加康城影展主競賽單元，雖然鎩羽而回，但《復仇勇者》里安納度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）、《七宗罪》畢彼特（Brad Pitt）和《冰之驕女》瑪歌羅比（Margot Robbie）等搶盡風頭；該片將於本月26日在美國上映，最近展開宣傳；本月11日，台前幕後現身洛杉磯四季酒店舉行的記者會。

在拍照環節，身穿灰色上衣的畢彼特，雖然已55歲，是三主角中最年長，但他好像有過分活躍症似的，當瑪歌羅比給傳媒拍單獨照片時，畢彼特不斷在鏡頭前來回奔跑扮「攝石人」，令瑪歌哭笑不得。比畢彼特年輕近10年的里安納度，反而除了拍攝大合照時站起來，他都一直把屁股黏緊在椅子上。

另外，昆頓塔倫天奴和三主角做了Facebook直播，暢談《從》片故事背景，觸及1969年的荷李活正處於反文化巔峰。《從》片講述1969年的洛杉磯，前西部電視影集明星Rick Dalton與他的替身闖蕩荷李活，Rick的鄰居正是知名導演波蘭斯基及其演員太太莎朗蒂，後者懷有8個月身孕時慘遭殺害，背後卻藏着不為人知的秘密。