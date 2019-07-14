紅館半天吊 high到飛鼓棍 鄭秀文演唱會尾聲感觸爆喊

【明報專訊】鄭秀文（Sammi）的《#FOLLOWMi世界巡迴演唱會2019香港站》紅館個唱前晚舉行首場。今年4月中爆出許志安與黃心穎的「安心事件」，歌迷們都擔心閉關為個唱準備的Sammi；前晚她於台上數度憑歌道出現階段的愛情觀，獻唱《不要驚動愛情》時不禁自嘲：「一驚動真係好大鑊㗎！」尾聲更感觸流淚，泣不成聲。許志安一直在後台支持太太，昨晚他繼續到紅館，於7時20分乘車抵達，穿藍色恤衫，頭耷耷毫無表情。

鄭秀文（Sammi）個唱首場獲眾多好友捧場，當中有劉鑾雄太太甘比（陳凱韻），還有劉鑾雄的舊愛李嘉欣。甘比帶同女兒劉秀樺一同捧場，李嘉欣則與丈夫許晉亨結伴來睇騷。Sammi這晚請來鄭欣宜、薛凱琪及樂隊鐵樹蘭擔任嘉賓。

重提3年前開騷失聲

Sammi與鐵樹蘭合唱《Power of Love》及《煞科》時，Sammi打鼓獻技，更high到飛鼓棍，Rock味十足。個唱造型多成為演唱會亮點，Sammi亦大騷苦練的舞技及體能成果，獻唱《衝過去》時，戴上威也吊到紅館半空，還做出兩次後空翻動作，贏得全場掌聲。她又重提3年前開騷嚴重失聲，「終於來到我人生第10個演唱會，好開心，沒想過自己有機會開10次演唱會，多謝大家畀機會我，一次一次再一次。上一個演唱會已經是3年前，那個失聲演唱會，剛剛想起很多感人的一幕幕，你們在台下有邊個幫我唱過歌呀？今次要彌補番失聲的小小遺憾，年紀大了，真是什麼都要養，養聲、養身子」。

重現經典造型 失手變甩眉

首場出現「蝦碌」，原本Sammi想將經典造型重現，稱是復刻版，卻失手弄至甩眉，工作人員索性幫她整條假眉毛拿掉，她尷尬用手遮着眉的位置說：「死啦！成條拿掉，醜不醜怪呀？不過我成日在IG都是這樣，我本身是無眉嘅。」說到興起她竟不慎爆粗，她傻笑踎在地上說：「我是想講『揼實』，請幫我嘟咗佢。」台下一片笑聲。她又說年紀大難應付勁歌熱舞，「大家年紀都大了，過多3年我都5條，變半百老婆婆，所以快歌和慢歌比例要調整好一點，就不用跳那麼多舞，其實也跳不少，自膝頭傷了，在還未百分百痊癒下有這樣的演出，我自己都好滿意」。

「有開心有眼淚有經歷和痛」

Sammi獻唱《上帝早已預備》前特別談到信仰，她說：「在我覺得好大好大困難時，信仰好多時畀到我好大力量，多謝我嘅God，無論幾困境，都畀到我好多力量。」Encore前唱新歌《我們都是這樣長大的》前，她又有感而發說：「人生在不同階段有不同領悟，人會長大。來到這個階段，我經歷了好多，我的人生有很多沉澱，人生有更多領悟，所以為演唱會選了首慢歌作為主題曲。沒想過這首歌比以前的主題曲更流行，相信因為這首歌的歌詞很能觸動人。我們成長過程中，每人也有開心、眼淚、經歷和痛，但不緊要，因為我們都是這樣長大的。」她開始唱已難忍淚水，一度泣不成聲無法唱下去。

之後她一反傳統，先以舞代替唱歌，再唱出《螢光粉紅》結束首場演唱會。

實現夢想 齋跳舞不唱歌

完騷數小時後，她在社交平台分享騷後感：「我想每個歌手都會有一些心願，而mi就一直夢想在台上只跳舞而不用同時唱歌。今次，我決定實行這10多年的小夢想……夢想，令我心中有團火，去做得更好更進階，不甘於只重複舊日的表演方式。事實上，這個演唱會mi投放了很多新鮮感的舞台演出，實在不甘於只吃『所謂老本』的格式，在演出上力求再提升，mi和整個團隊花了極多時間去思考，而mi亦相信自己這次可以呈現出很多的不一樣。」

記者：林祖傑

攝影：劉永銳、鍾偉茵

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