演兩爺孫爆火花 游學修被盧海鵬「試咪」

【明報專訊】隨着近年社會矛盾不斷加劇，不少老一輩和後生仔形成對立，甚至以「廢老」、「廢青」互相指罵。游學修在其首套擔任監製、導演及主演的ViuTV新劇《仇老爺爺》中，找來老戲骨盧海鵬飾演兩爺孫，以幽默、搞笑的手法，透過「仇老」帶出兩代人之間的代溝，學習設身處地去諗，題材貼地。

游學修表示最初是構思一個爺孫故仔，但近年興起「仇老」話題，才將兩者融合，「很多時後生仔看老人家是『廢老』，老人家看後生仔是『廢青』，劇中兩爺孫也是這樣看待對方，但故事發展，會發掘對方一些事情，學習設身處地去諗。老實說，在現實中我為何要無端端站在一個自私又乞人憎、投票又亂投的老人家角度去諗，但因戲裏他們是兩爺孫，還是完全陌生，我希望借戲劇創作一些現實中不會發生的事」。

「仇老」融入代溝問題

談到現時的社會矛盾，不少老人家和後生仔之間好似形成一種對立。游學修認為近一兩個月，情况有變好，香港人變得更團結，可能因環境所迫，大家開始學習理解多一點，「綜觀思想、做法及態度很不同的人，但某程度上大家目標和價值觀都一樣。但如果去到好似我戲入面那些如此極端，個老人家是很自私又野蠻，這種情况就最難去理解和團結」。游學修說兩代各有優點和缺點，上一代以前可能三餐溫飽都成問題，而且所經歷過的磨練，是他們這代沒有的。而年輕一代在處事上會積極和靈活很多，但劣勢是自細在溫室長大。

「只有盧海鵬勝任演爺爺」

至於爺爺一角，游學修說非盧海鵬莫屬，那種演到很自私又橫蠻無理，但不惹人討厭的特質，只有鵬哥能勝任。劇中游學修經常「挑機」鵬哥，爺孫有不少鬥氣對罵場口，他直言不驚，拍戲而已，而且鵬哥給他的感覺很專業。不過也難逃被鵬哥「試咪」，他笑說：「我跟他開40幾組，如果無『試咪』就不是鵬哥。但他鬧是因為我們成班𡃁仔做得不夠好，不專業就當然要被鬧。」

陳穎欣讚游學修有感染力

游學修與陳穎欣（Yanny）劇中飾演情侶，Yanny大讚這個導演很好，casting前不認識對方，「去到現場，他的領導能力比我想像中高，很有思想，重點是雖然他說自己是小朋友，但面對一班前輩很有感染力，不驚去表達想法，我幾欣賞他。他沒鬧過我，很顧及別人感受，可能他都是演員，會拉你到一邊慢慢傾，不會強加很多形式上的動作要你去做，覺得他很有天分做導演」。

為「處男作」碌盡人情卡

Yanny被網民封為「女神」，問游學修有否趁機加插親熱戲？他說無，最多只是有一場Yanny熊抱他的戲。Yanny笑指當時與他未熟，自己有點怕醜，加上條裙又短，拍攝時感尷尬，如果做多次可以更好，抱得更「熊」。游學修表示拍攝前不用向女友曾樂彤備案，大家講個信字，他更為「處男作」碌盡人情卡，親自邀請影帝黃秋生、杜汶澤、黃修平及鄧麗欣等客串。

化妝：King Yip@King's Makeup（陳穎欣）、Yvonne Yeung（游學修）

髮型：Yan Kwok@ HAiR

服裝：Initial

場地提供：桔梗

記者：陳釗

攝影：孫華中

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