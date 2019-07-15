近百示威者狙擊 上台快閃 警察護送離開 馬國明：生活在香港一定有不滿

大會報警，馬國明最後在警察保護下離開，但他不忘向示威者微笑揮手。（攝影：黃梓烜）

【明報專訊】網民不滿無綫新聞報道手法，發起「追星運動」狙擊無綫旗下藝人事件繼續發酵，馬國明繼早前取消屯門活動後，昨日到紅磡出席活動又再被狙擊，弄得他上台未夠兩分鐘，便要由警察及保安護送下「快閃」離場。馬國明自言是打工仔，生活在香港一定有事情不滿，最重要安全，不要有人受傷。

記者：林祖傑

攝影：黃梓烜

活動原定下午2時舉行，但有數十名示威者於活動外圍手持標語高呼口號「無綫新聞，出賣港人」。馬國明在後台接受電視台及網媒訪問時，示威者已增至半百，當發現他正受訪即展開狙擊行動，隔着圍板高舉標語大嗌口號，訪問被迫腰斬，大會隨即安排他入帳篷內休息並報警，表明要視乎情况才決定會否讓馬國明上台，同時亦刻意調高音樂聲量，試圖掩蓋示威者的聲音，可是作用不大。

開大音樂圖掩蓋示威者聲音

活動延至下午2時30分開始，小朋友上台表演，其間示威者一度停止嗌口號。到2時40分，大會決定安排馬國明上台主持開幕儀式，此刻已有近百名示威者包圍，不停嗌口號及將示威標語摺成紙飛機飛入場內。

面對示威者，馬國明處變不驚，一直保持笑容，完成不夠兩分鐘的開幕儀式便落台，沿途還向示威者揮手報以微笑。但示威者反應相當激烈，大會再次安排馬國明到休息帳篷暫避，逗留3分鐘後由5名警察封𨋢，馬國明在保安以圍板護送下入𨋢，交由警察護送安全離開，示威者亦隨即散去。

向示威者報以微笑

馬國明在活動前於後台接受報章訪問，問他再被示威者狙擊？他說：「其實我沒擔心，坦白講，我都是打工仔啫！上次屯門活動大會話取消咪取消囉！今次我都以為取消，不過大會話想繼續，老闆叫我來就要來啦！都是聽大會安排，做不做不是我們決定。問我就覺得最緊要安全，上次活動取消都是基於安全理由，今次有很多小朋友，最緊要確保小朋友安全，無論如何都是安全最緊要，無謂在這件事上，令到有人受傷或有些不開心的事情發生。」

有何不滿？「唉……唔好提」

問他身為無綫當家小生，受到影響可會向公司反映？他稱公司自有安排，也不方便講太多。可覺得新聞部應該出來回應？他說：「都是要等公司出來講，我們不可以代表新聞部發言，當然我都知道有些人對某些事很不滿，這個一定會，講真我生活在香港，都有很多事不滿，每個人都有難處，但我覺得最緊要和平安全。（你有什麼不滿？）唉……唔好提。」他指示威活動沒有影響他的工作，因為之後都是拍劇。問掙外快機會可會因而減少？他說：「這又不能考慮太多，雖然我經常在鏡頭前說很想搵多些錢，但說真的，搵錢都是其次，最緊要安全，無謂有不開心的事情發生，錢都是身外物。」

揾錢其次「無謂有不開心的事情發生」

對於觀眾希望《白色強人》開拍續集，馬國明表示一切看監製和編審意向，他沒所謂。對於被指經常演醫生角色，他笑言不計初出道演的醫生甲乙丙，其實只是演過4次。另外，他與譚嘉儀合唱該劇插曲反應一般，更被網民指他還是較適合拍劇，「其實大家都知道我唱歌只是玩票性質，所以我又不是很介意被批評，我從來都說自己唱歌麻麻哋，叫我多唱，我也不是很想，除非有活動要我唱；我聽到他們的意見了，如果下次登台我會去練一練」。

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