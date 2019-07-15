無綫傳避示威者 留電視城宣傳新劇 蕭正楠：最緊要安全第一

【明報專訊】蕭正楠、林夏薇、劉佩玥、黎燕珊等昨午於電視城宣傳新劇《十二傳說》。近日網民發起「追星運動」狙擊無綫藝人參與的活動，無綫疑為避開示威者，將宣傳改在電視城進行。就此事問蕭正楠，他表示不清楚，但指很早前已收到通知在公司舉行，因有些表演要配合燈光效果，在商場做不到。

對於馬國明昨日出席商場活動，遭大批示威者舉牌嗌口號示威？蕭正楠說不太擔心，每次出席商場活動都有保安和工作人員在場：「我日前上完郵輪唱歌，台下都是舉我名『阿楠』、『阿蕭』。」

望諒解與藝人無直接關係

提到無綫藝人受影響，活動被抽起或換人？蕭正楠認為每個機構有自己的決定，來發表意見的人都是想別人聽到他們的說話，希望互相諒解，其實與藝人無直接關係。他與林夏薇都表示最緊要安全第一。是否擔心網民會罷看影響劇集收視？蕭正楠說沒聽聞，但見《白色強人》結局篇收視很好，喜歡看的始終都會看，而且已很久沒有《十二傳說》這類題材，相信會吸引觀眾收看。

林夏薇穿透視裝現身，笑說不算很性感，是尊重場合。蕭正楠笑言不會不敢望，因認識對方老公。即是洪永城也可望他的太太黃翠如？他說：「望了我都不知道，他們相識那麼多年。（會否叫翠如看劇？）我想不用叫都會吧，不過她月底與洪永城去澳洲拍節目。（可要check住老婆？）不用，洪永城女友都在香港，他點對翠如，我就點對他女友。」

蕭正楠窒林夏薇似鬼

問林夏薇老公怕不怕鬼？蕭正楠搶答：「說你不化妝時呀！」林夏薇笑指老公覺得她不化妝更靚。蕭正楠抵死說：「辛苦你特登化醜自己。」蕭正楠又笑指看宣傳片，很多鏡頭都很精彩，如劉佩玥著新娘裝，因她本身個樣已很得人驚。

記者：陳釗

攝影：孫華中

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