袁偉豪望娛樂大家暫緩社會氣氛

【明報專訊】袁偉豪、吳岱融昨日出席慈善活動，未見「追星運動」示威者到場。對於近日多個無綫藝人取消出席活動，袁偉豪說：「我自己就無，知道行內有活動因而延期，我明白個社會氣氛，但希望娛樂事業的氣氛可以有少少力量，暫緩到那個情緒，我覺得做娛樂事業什麼都要做，就算世界末日都要𧨾大家開心，這就是我們的職責。點都好，大家開心一點吧！保持身體健康，沒有健康什麼都無得講。」

袁母等飲新抱茶

袁偉豪表示近日出席多個朋友子女的百日宴，問可有心思思生B？他說：「我會好想抱，抱住先，慢慢來，我驚自己突然間心態太過興奮，大家就會聽到有喜事，但我覺得要有計劃，結婚可以隨性點，生小朋友不是一朝一夕的事，要準備多一點。（要很小心？）做人謹慎較好，這回事不用阿媽教，不過我知阿媽都在等，不時都說想飲茶，還是等我再努力吧！」他說雖然仍未求婚，覺得現在可以去到結婚階段，但要有很多準備，與長輩傾偈探口風。會否選擇如蕭正楠般低調，還是鋪張？他說：「現在答不到，不過這是開心事，到時有能力鋪張便鋪張，如時間不容許，便選擇舒服簡單去搞。」

記者：林祖傑

攝影：孫華中

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