羅家英切除前列腺癌細胞 手術後失禁包尿片

【明報專訊】羅家英、王梓軒、王灝兒（JW）、泳兒前晚出席「香港乙肝基金會」晚會及講座。這晚羅家英穿著西裝、披圍巾亮相，精神看來不錯，但原來在大半月前，他曾接受前列腺切除手術，並稱手術後有後遺症，出現失禁情况，現時要包尿片，預計要維持3、4個月。

記者：鍾一虹

現年72歲羅家英早年曾患肝癌，接受手術及治療後康復，數月前接受前列腺細胞穿刺檢查，被細菌感染，導致膀胱及腎臟發炎，發高燒至40度入院，健康狀况備受關注，幸經治療後康復出院。

家英哥昨出席活動時，向傳媒表示又再發現有癌細胞，他說：「早前抽取前列腺組織檢查，抽8粒組織，當中4粒有癌細胞，所以上月入院接受前列腺切除手術，做完手術出院已有20日，現在已經冇事，康復中，冇晒癌指數。」

不過手術後有後遺症，會出現失禁，家英哥說：「冇辦法啦，唯有著尿片，應該都是3、4個月啫！趁尚算後生早點做手術，年紀再大時怕身體受不了。」

太太汪明荃督促早睡

家英哥稱完成手術後，令太太汪明荃（阿姐）安心，阿姐常督促他要注意生活健康，「她經常提我早睡，因為我習慣凌晨1、2點才睡，現在每4個月去做身體檢查。」

他大讚阿姐比自己健康，笑說：「她不用睡覺的，叻過我，我輸晒啦，現在噤若寒蟬，冇氣跟她講，由得她叻晒，她是一家之主。」家英哥將到橫店逗留一星期拍劇，另外跟黃百鳴、曾志偉正洽談新戲。

王梓軒欲邀張敬軒任個唱嘉賓

另外，同場的王梓軒表示，今年入行10周年，計劃年底開演唱會，最近忙於製作新歌。他的個唱主題為「同行」，希望邀請一直支持他的朋友任嘉賓：「我希望請到張敬軒，我出第一隻碟時，他就為我寫千字文碟評。」笑指張敬軒似乎一早睇中他？王梓軒笑說：「他鍾意我……的音樂，又肯提攜後輩。」他聲言會以作歌為利誘條件，求換取張敬軒任嘉賓的機會。

JW擔心家族遺傳乳癌

JW透露家庭成員中，有幾名曾患乳癌，令她擔心有遺傳，「我今年29歲了，決定踏入30歲之前做全身檢查。」泳兒指自己曾受爛面、失聲困擾，學識注重健康，也督促男友早睡：「一齊瞓才可促進感情，否則好lonely！」問JW和泳兒有沒有跟男友互相做身體檢查，泳兒搞笑：「我有幫手檢查男友手機，個報告好正常，無病毒。」JW也笑稱只幫男友檢查手提電腦有沒有充電。