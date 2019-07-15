凍齡女神著短裙 自稱「法子48」

【明報專訊】日本「凍齡女神」酒井法子相隔一年半再度來港開騷，前晚於九龍灣國際展貿中心舉行音樂分享會，吸引大批粉絲到場支持，座無虛席，當中以男士居多，可見女神魅力不減。酒井法子在分享會狂騷廣東話冧粉絲，約定會再來香港。現年48歲的酒井法子，安歌時換上白T恤黑色超短裙，自稱「法子48」，跟日本著名女團AKB48的名字相近，相當搞笑。

記者：陳釗

攝影：孫華中

酒井法子束起頭髮以一襲黃色一字膊裙登場，唱出《Nagisa No Fantasy》為演唱會揭開序幕，粉絲反應熱烈。酒井法子入鄉隨俗用廣東話和英文說：「大家好！開唔開心？I Love Hong Kong！I Miss You So Much！」她說在日本每年她生日都會以這個形式與歌迷會聚會，香港沒試過，故將它帶過來，並再用廣東話說：「好開心。」談到14歲入行，酒井法子自言當時由福岡到東京，心情很忐忑不安，但當藝人是她從小的夢想，她十分喜歡唱歌，故堅持下去。

學廣東話 一頭霧水

酒井法子全晚唱出多首金曲，包括經典的《碧綠色的兔子》，她表示這晚的歌曲是徵詢粉絲意見後揀選出來的，上次來港開騷時，因聲線有點不舒服，部分歌唱得不好，今次會重新演繹；接住她唱《早安的空氣》，中間更加插國語版，相當有誠意。酒井法子之後感觸說，多謝粉絲一路以來的支持，她從14歲出道至今，經歷了很多事件，但粉絲一如既往，自始至終地支持她，給她很多溫暖，她也覺得自己能堅持到現在是奇蹟。

分享會上，酒井法子與粉絲玩了多個遊戲，她還叮囑大家答是非題做圓圈和交叉動作時，不要打到旁邊的人。當考完粉絲對偶像的熟悉度後，到粉絲考酒井法子的廣東話，在粉絲「提示」下她全部答中，主持亦從旁解釋，但她仍一頭霧水，笑言不明白何謂「放飛機（失約）」、「靚仔（白粥）」、「任何仁」和「茶走」，更以為是識走的茶，十分搞笑。勝出粉絲可獲偶像親筆簽名海報，即使輸掉，酒井法子也逐一跟他們握手，有人還趁機自拍，酒井法子都無拒絕。

難忘芒果布甸與腳底按摩

分享會尾聲，粉絲向偶像送上自製短片答謝，酒井法子看罷說感動到很想喊，很多謝大家給她動力繼續唱歌。她又表示每次來港都感到很開心和溫暖，還笑言每次都一定會去有芒果布甸吃的地方，有次私下來港旅行，嘗試了腳底按摩，還記得被按到穴位時很痛。

安歌部分，酒井法子演繹《心中充滿著你》，大騷美腿。現年48歲的她，還自稱「法子48」。她再次感激粉絲一直不離不棄地支持她，為答謝大家，完騷後跟粉絲逐一擊掌，並約定下次再見面。

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