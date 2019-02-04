IZ*ONE首度來港開騷 宮脇咲良最受歡迎

來自AKB家族的宮脇咲良，近一年專心在IZ*ONE發展，前晚來港開騷，她最受歡迎，而且很識做的走到台邊，拿起粉絲的手機玩自拍。

IZ*ONE由9名韓國成員及3名日本女孩所造成，前晚首度來港演出。（攝影：林祖傑）

【明報專訊】女團IZ*ONE前晚首度來港於亞洲國際博覽館舉行演唱會，全場爆滿；IZ*ONE共有12人，包括韓國成員姜惠元、李彩演、金玟周、權恩妃、張元英、曹柔理、金采源、崔叡娜、安宥真，以及來自日本的本田仁美、宮脇咲良和矢吹奈子，她們前晚唱足3小時，並換了6個造型。其中宮脇咲良憑藉在AKB家族的人氣，最受觀衆歡迎，每當她現身大銀幕，台下粉絲均大聲歡呼。現場除了香港觀衆外，亦擠滿來自日韓兩地的粉絲。

大曬廣東話

IZ*ONE演唱會於晚上7時開始，12名成員穿上紅白色娃娃裝登場，唱出《向日葵》及《O'My!》等歌曲。接着IZ*ONE跟觀眾打招呼，並逐一展示所學的廣東話，權恩妃說「今日玩得開心啲」、金彩源稱「我愛上香港」。宮脇咲良表示見到如此多粉絲十分感動，並與主將張元英一起托腮扮花冧港迷。

之後金玟周彈鋼琴唱出抒情歌《做夢的日子》，金玟周表示十分緊張，崔叡娜見狀即讚氣氛實在太動人。

個唱中途，IZ*ONE分批返後台換衫，留在在台上的跟粉絲聊天，並再次大曬廣東話，安宥真問「鍾意食咩點心？」宮脇咲良說：「食咗飯未呀？」矢吹奈子稱，「我想食芒果布甸」。姜惠元透露收到很多粉絲送來的香港美食，大讚蛋撻好味，又表示想食雞蛋仔。她們還談到出道至今一年，當日參加《Produce 101》比賽過程十分辛苦，之後12女再同台合唱歌曲《Pick Me》。

承諾再來港

IZ*ONE其後分成兩隊，演唱新歌《So Curious》及《Ah-ya-ya-ya》，當中宮脇咲良駁上長髮大跳性感舞，惹來台下粉絲瘋狂尖叫。

完場前，IZ*ONE成員逐一感謝港迷，張元英稱從香港粉絲身上得到動力。宮脇咲良則示巡唱告一段落，感到有點寂寞；李彩演則表示不會忘記香港，承諾IZ*ONE會再來。

記者：蘇珮欣

攝影：林祖傑