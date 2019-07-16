媽咪級港姐冠軍攻書展 葉翠翠派養生懷孕貼士 張嘉兒分享餵母乳心得

【明報專訊】明日書展開鑼，女星們的寫真大戰已不是焦點，今年有媽媽級的港姐冠軍葉翠翠與張嘉兒出書，前者的新書《翠趣孕記 王子的秘密》分享養生及懷孕心得；後者花兩年時間炮製的新書《母乳餵哺教室Mama College》談母乳餵哺心得。兩人給準備懷孕或新手媽媽最貼身的貼士。

2005年港姐冠軍葉翠翠育有一對兒子，分別是2歲的Jake（小王子）與1歲的弟弟Triton（小小王子）。近年轉型為KOL的翠翠不時在社交平台開LIVE，她的facebook粉絲人數近28萬。今次她將近年在社交平台跟大家分享的養生、懷孕心得結集成《翠趣孕記 王子的秘密》，讓讀者更容易翻閱資料。

翠翠教準媽媽重點飲食

葉翠翠稱解答粉絲問題，發覺很多準媽咪也想生「大隻B」又要「肥胎不肥人」。她說：「BB出世的重量不代表愈重愈健康，但老人家都話大隻B比較容易湊。我兩個仔都是一個多月大戒夜奶，他們也沒有敏感或濕疹問題，所以唔難湊。」翠翠的大仔Jake比預產期早了5星期出世，Jake出世時重7磅半，而細仔足月出世，有9磅重。她稱現代的媽媽工作與生活壓力大，有沒有正確吸收營養是關鍵。

著作中她會教準媽媽重點飲食，懷孕時選擇食物皆是對胎兒有好處的，每日飲奶食蛋、魚及花膠等。她稱現在想起也覺得悶，蝦蟹與辣的食物也不敢沾，再加上營養補充品，該段時間很辛苦，但為了BB健康成長，一切也是值得。

囝囝與愛貓一起成長

葉翠翠將自己的「實戰心得」給準媽咪們參考，她跟粉絲的交流成閨密似的，有人在她的分享下調理身體並成功懷孕，開心得連老公也未通知，但第一時間向翠翠報喜。她說為新書「寫序」的是她的18歲大白貓「大公主」，以貓的角度說出家中多了兩個小朋友的感受，其中也分享孕婦養貓感染弓形蟲的誤解。翠翠稱貓跟小朋友絕對可以一起成長，她笑說：「小王子說第一句話是叫『貓貓』，因為他常跟大公主玩，不是叫媽媽呢！」

張嘉兒花兩年寫書慢工出細貨

今年出書的還有2007年香港小姐冠軍張嘉兒，她於2015年結婚，婚後育有快將3歲的長女Leora，和僅兩個月大的幼女Hannah。兩名女兒都是她的心肝寶貝，當然要給她們最好的母乳，張嘉兒說：「對很多媽咪來說，餵母乳是很大工程，我經歷過一個好艱辛、好難忘階段，有時覺得比起生BB過程更痛苦！所以好想用過來人的經驗，跟所有媽咪分享苦與樂，希望幫到其他新手媽咪。」張嘉兒花足足兩年時間籌備，慢工出細貨炮製新書《母乳餵哺教室Mama College》，是她一邊湊女一邊寫成，特別感受深刻，但樂在其中。數名星級媽咪包括鍾嘉欣、朱凱婷及張美妮都有留言支持。

與367名餵母乳媽咪交流心得

張嘉兒本身在加拿大UBC大學修讀營養學，知道母乳對小朋友最有益健康，所以她亦身體力行餵哺兩名女兒。提起長女剛出世時，屬新手媽咪的她嘗試餵人奶，過程並不順利，「Leora是第一胎，她出世頭一個月，我好緊張自己餵奶卻不識遷就位置，弄致腰痠背痛；而且小朋友太細不識自己啜，食奶食得不夠，便會發脾氣，試過幾次我餵奶餵到喊」。慶幸「屢敗屢試」抱不放棄態度，辛苦實習兩星期後，嘉兒終於上手，到現在餵兩個月大的幼女就輕易得心應手。

為令書中內容呈客觀真實，她與367名有餵母乳經驗的媽咪交流，分享彼此心得，例如當不幸患乳腺炎，谷奶時又塞又痛如何減輕痛楚；又有討論時下在職媽咪每隔一段時間走開秘密餵奶的尷尬事，道出她們心聲，盼得大家體諒及關注。

記者：林蘊兒