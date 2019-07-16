未有生B衝動 何超蓮：無講過與竇驍閃婚

【明報專訊】何鴻燊三房千金何超蓮昨日一身Barbie打扮現身銅鑼灣，出席Barbie六十周年活動。超蓮談到童年時與龍鳳胎弟弟何猷啟一起成長的經歷時，被問到可會學弟弟結婚生B？她即避談與男友竇驍的話題。再問到會否閃婚？超蓮耍手擰頭說：「沒說過閃婚，暫時沒結婚計劃。」

何超蓮昨日在活動上稱兒時玩伴是龍鳳胎弟弟何猷啟，有時她陪弟弟玩龍珠玩具，有時弟弟又會陪她玩Barbie公仔，童年回憶全是跟弟弟一起的經歷，包括弟弟曳，她也要一起受罰，被媽咪打屁股。

自爆兒時被媽咪打屁股

何超蓮笑說：「其實龍鳳胎好慘，不過又有好處，就是一齊被打屁股後，可以幫對方開定凍水浸屁股。」她又爆有次弟弟著薄褲，她著棉褲被打屁股，媽咪見她不痛，便除了她的褲再打。她說記憶中是上了中學才沒被媽咪打屁股。問到父親何鴻燊有否勸阻？超蓮說：「爸爸會提議代勞，他會好輕力和扮打。」

超蓮透露媽咪不會瘋狂買玩具給他們，玩爛一件才買一件，因為她經常和弟弟搶玩具，擔心他們擁有太多不懂珍惜，她說：「要我們有好成績才買玩具獎勵，反而爸爸會買幾大袋玩具給我們，不過媽咪會全數充公，等我們成績好、表現好才從爸爸送給我們的玩具中攞一件出來。」

問到會否買玩具給猷啟的女兒？她說：「沒有，B女喜歡跟家中的貓玩。（弟弟已為人父，身為家姐可有衝動生B？）弟弟的BB好得意，玩住先。」

「與竇驍沒玩過煮飯仔」

談到與男友竇驍感情要好，有否想過將來的婚禮？超蓮即避談男友，稱不講這話題。再問到會否與竇驍閃婚？她即耍手擰頭說：「我無講過閃婚，暫時沒結婚計劃。」她又否認為竇驍染黑髮，「是我未染過想染，但男友話好睇」。她透露竇驍有幫襯其麵店，最愛吃鹽酥雞。有否為男友下廚？她說：「我們沒玩過煮飯仔。」

記者：柯美

攝影：黃梓烜

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