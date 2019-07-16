終有主演劇播出 張振朗不做「地獄黑仔王」

【明報專訊】譚俊彥、胡定欣、張振朗、黃子恆、龔嘉欣等昨午穿著古裝戲服，在電視城宣傳新劇《包青天再起風雲》，扮演「展昭」的張振朗吊威也從天而降出場，氣勢十足。張振朗參演的劇集《堅離地愛堅離地》與《牛下女高音》受黃心穎影響播映無期，他主演的《機場特警》疑因為近期警民關係緊張而被延後推出，現在《包》劇播出，他終可打破「地獄黑仔王」命運。

譚俊彥取笑張振朗：「我塊面黑啫，你仲黑過我！」振朗表示對上播出的劇是《踩過界》，相隔兩年終有新作面世非常開心：「望到頸都長！」

只怪自己犯太歲

有傳張振朗當初知道演出劇集被抽起，嬲到爆粗，他澄清：「我真的無爆粗，當然曾不開心，但不會嬲人，只聯想到屬兔的我今年犯太歲。」對於被封「地獄黑仔王」，他笑說：「呢個名幾得意，是張家輝一齣電影的外號，我終有劇出，可以除名，事情已經過去，我已置諸死地而後生。」

另外，譚俊彥對網民不滿無綫新聞報道手法，發起「追星運動」狙擊無綫藝人，他與振朗認為有關劇集宣傳應交回公司處理。振朗近期處於休息狀態，只接了郵輪登台工作，因過去兩年連拍5部劇，變得又乾又攰，趁這段時間好好休養。而譚俊彥下周會到雲頂開騷，現積極備戰，女兒有陪他練歌。

黃子恆預畀觀眾鬧

有傳《包》劇之前因黃子恆桃色事件被抽起，黃子恆澄清：「我無咁大影響力，我夠膽講一定與我無關，是後期製作需時，幸而古裝播出不受時限。」劇中黃子恆演陳世美，拋妻棄子壞事做盡，會否擔心觀眾勾起他的負面新聞？他相信觀眾識分演戲和現實，硬要拉埋來說他亦無法控制，唯有做好心理準備，「我個角色抵鬧，觀眾鬧我，即是記得我。」

胡定欣暫未開新劇

胡定欣自《宮心計2深宮計》後，相隔1年才有劇集播出，她非常期待：「這部劇是我最後的存貨，去年5月拍完，我一直擔心今年有沒有自己的劇出。」她透露原本6、7月開拍新劇，可能劇本問題或有審批事情要處理，暫時未知何時開拍。

馬國明出席商場活動被示威者到場狙擊，胡定欣覺得藝人履行工作，環境問題不是可以控制的範圍，該劇宣傳交公司決定。

記者：鍾一虹

攝影：鍾偉茵

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