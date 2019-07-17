6呎3梁詠琪「鹹Gi手」 摸鄭秀文「蜜桃pat」

【明報專訊】鄭秀文（Sammi） 「#FOLLOWMi 鄭秀文世界巡迴演唱會香港站2019」前晚來到第4場演出，Sammi狀態愈唱愈勇，表現輕鬆，看到坐前排的歌迷撐拐杖捧場，她關心問候，對方告訴她以1.5萬元購票，Sammi開玩笑說：「我買樓就靠你哋了！」Sammi更走近並蹲下來跟這名聲稱花了1.5萬元買門票的粉絲selfie，但她不忘指對方益了「黃牛黨」，她邊行邊笑說：「想摸臉要2萬元！」

娛樂組

Sammi在個唱首場時提到人生不同階段，以及走過低潮，當時她激動流淚；前晚第4場尾聲，Sammi又感性地說人生經歷，但「加料」說她的事情大家都知，連不應知的大家也知道，她說時輕描淡寫，台下愛惜Sammi的粉絲卻會心微笑，一切盡在不言中，有給她鼓勵說：「加油！加油！」

李克勤夫婦車婉婉捧場

前晚演唱會嘉賓是梁詠琪（Gigi），Sammi介紹對方出場時搞笑說：「今晚這位嘉賓在升降台升到一半時，應該就會露出半個頭，你伏低少少啦，又唔係唔知自己6呎3！」Gigi上台老實不客氣，讚她又靚又fit時，伸出「鹹Gi手」摸摸Sammi的「蜜桃pat」。她與Sammi去年合演電影《八個女人一台戲》，在合唱前放映電影片段，兩人也回味。她們早年拍《百分百感覺》成為好友，Sammi 亦提到每次舉行演唱會，感謝GiGi都挺身支持。Sammi特別揀了GiGi為她作曲的《落錯車》合唱。前晚台下嘉賓有李克勤跟盧淑儀夫婦，還有劉美君、鄭融和車婉婉等。

望聲線和體力愈用愈有

前晚完騷返回酒店後，Sammi自拍片段跟粉絲分享感受。她提到今次演唱會是商業和藝術性的融合，她不甘於重複自己的重要一步，無論燈光、重新編曲、選曲、衣服、rundown、舞台設計、舞蹈、音樂類型，邀請合作的歌手，甚至encore方式都有些新的格式。她說：「來到今天已做了4晚演出，mi深深感受到觀眾很能接受這種新鮮而且亦能一如既往激起他們的腎上腺素。Mi和團隊為了這次演唱會的一切付出，值得了。看到觀眾的反應，就知道這一次大膽走出慣常的comfort zone，是對了。」她表示做這個演唱會比以後任何一次更難，因為想進步，唯有比慣常的努力更努力。她又說：「還有9場，希望不會難倒我這個快要47歲的女人，每晚所需的聲線和體力，希望愈用愈有，像活泉。」

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com