鄭俊英崔鍾訓出庭拒認輪姦

【明報專訊】韓國男歌手鄭俊英與樂隊FTIsland前成員崔鍾訓涉嫌偷拍並散播性愛視頻，再捲入輪姦女生的官司，昨日在首爾中央地方法院開庭聆訊，二人早前已承認偷拍罪，但鄭俊英的代表律師指，每次跟女生發生性關係，都是在雙方自願的情况下進行；他又批評檢方的所謂證據，大都是手機通訊軟件Kakaotalk非法取得的聊天紀錄，根本不能作為呈堂證供。

崔鍾訓亦透過同一律師答辯，他表示從未跟自稱受害人發生性關係，更遑論輪姦或迷姦。法官宣布此案將於下月19日進行第2次聆訊。

姜至奐遭事務所解約

提起性侵案件，韓劇《快刀洪吉童》42歲男星姜至奐涉嫌上周二於光州寓所內性侵及性騷擾兩名女生，警方已申請拘留令，他被捕後亦承認所犯罪行，並向受害人致歉。不過據韓國有線台Channel A的新聞節目報道，有人語帶恐嚇要求受害人接受和解，「否則的話，有可能跟姜至奐同歸於盡」，受害人的代表律師已向警方備案。據了解，提出庭外和解要求的並非姜至奐所屬事務所，而是受害人任職、跟該事務所有直接聯繫的製作公司。

姜至奐驚爆性侵醜聞後，其所屬事務所昨日發表聲明，表示雙方缺乏互信關係，因此決定解除合約。