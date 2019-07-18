香港小姐澳門拍外景 四嘉賓互窒搞笑 黎耀祥讚大熱黃嘉雯蔡嘉欣靚女

【明報專訊】黎耀祥、蕭正楠、曹永廉、黃浩然與十五名應屆候選佳麗，昨日到澳門為節目《香港小姐公爵特訓班》拍外景。佳麗穿上不同款式晚裝，露肩、騷胸、曬腿，包羅萬有。四名嘉賓互窒搞笑，事前是否已各自知會另一半？曹永廉笑言睇女仔沒問題，碰就不行，蕭正楠取笑他：「但你對眼不好，要摸一下才知道。」黎耀祥讚佳麗質素不錯，對大熱門黃嘉雯與蔡嘉欣最有印象。

談及對哪名佳麗較深印象？黎耀祥覺得佳麗質素不俗，笑言選美總有兩三個不行。黃浩然笑指就像他們一樣，樹大有枯枝，曹永廉望着浩然笑說：「你講還講，不要望住我。」

選美總有兩三個不行

黎耀祥認為口才也很重要，始終是一個節目，如果口才不好會很蝕底，節目內會多跟佳麗聊天。曹永廉笑指自己年紀喜歡先看身材。黎耀祥表示對兩名大熱黃嘉雯與蔡嘉欣最有印象，讚她倆靚女，台型較好，但口才和反應仍需改善：「如果決賽當晚出到來不懂應對，或答得很差，評判和觀眾會大打折扣。」蕭正楠在旁笑說：「等我們輕鬆些，亂噏一下訓練她們口才。樣子可以遲一點才靚。」

黃嘉雯「讀報紙」練口才

大熱黃嘉雯和楊詠彤分別輕露事業線及騷長腿。黃嘉雯被黎耀祥讚有台型，但口才有待改善，她自言口才方面屬「初哥」，要加緊訓練。她之前學戲時，老師曾教她們用「讀報紙」方法練口才，這方法也不錯。不過面對前輩，心情比較緊張。是否擔心招架不住？兩人笑言剛開始合作，有少少緊張，要慢慢磨合。黃嘉雯有選美經驗，習慣密集式拍攝，每日學到不同東西很開心，不覺辛苦。

楊詠彤亦說雖然較長時間，但很好玩。如何備戰？黃嘉雯表示會注意飲食和健身，希望練出肌肉，不想「一條柴」。楊詠彤會注意飲食和運動，如行山和做瑜伽，令身體線條更佳。

澳門行程緊密 奉命加快手腳

姚羽嘉與古佩玲未試過面對鏡頭，有點不習慣，但覺得幾好玩和開心。古佩玲這日服飾稍微性感，她認為服裝能突顯佳麗身材，覺得好看。身形纖瘦的她表示要喼弗，希望突顯線條。姚羽嘉準備從日本回來後減肥，女仔都想更加瘦。王菲表示前日到澳門開始密集拍攝，雖然行程緊密，但是很好的學習機會。黃詠柔覺得很好玩，學到很多。兩人笑言見到四名嘉賓緩和了緊張情緒，心情輕鬆不少，加上兩人之前都有拍攝經驗，故面對鏡頭都OK。可有被人鬧？王菲覺得不是鬧，只是有時趕進度，想她們手腳快點，可以早休息而已。黃詠柔認為是善意提點，幸好沒什麼NG，四位嘉賓也教他們不要太拘謹。

記者：陳釗

攝影：黃梓烜

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