攬實Sammi唱歌 謝安琪：好正呀

【明報專訊】鄭秀文（Sammi）前晚第5場紅館演唱會，眾多好友捧場，有蔡卓妍與鍾欣潼、周慧敏與倪震、薛家燕與女兒、鄧萃雯、張繼聰、蔡思貝及余德丞等。謝安琪擔任嘉賓，與Sammi合唱《默契》時，Sammi以「最索人妻」介紹她。謝安琪攬實Sammi纖腰說：「好正呀！雖然成日睇你演唱會，但未試過咁近，可以攬住。」

Sammi搞錯馮太雷太

Sammi說與謝安琪私下是好友。謝安琪自言好怕醜及不主動，她說：「你（Sammi）第一次同我講祝福說話又為我禱告，嚇死我，我真係受寵若驚。同埋你好真心，台上台下私下傾偈都係咁真摯、咁用心……我想喊！」然後攬着Sammi再說：「我生完BB時，有一日你突然話來探我。」Sammi說：「同埋馮太一齊，馮德倫太太……（謝安琪更正：雷太，雷頌德太太）馮德倫太太係舒淇，係喎，哈哈！」Sammi忍不住大笑。謝安琪指Sammi那天下午到她家時著到鬼火咁靚。Sammi笑言自己落街倒垃圾都是這樣！謝安琪形容Sammi當日著到成身紅卜卜，搽紅唇，很隆重，令她受寵若驚，全家人都好緊張。Sammi笑說：「一定搽紅唇膏，我平時喺屋企都搽紅唇膏。」

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