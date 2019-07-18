陳煒讚男友有承擔 澄清不是姊弟戀

【明報專訊】陳煒（煒哥）與黃淑儀前晚出席慈善晚宴，45歲煒哥日前認戀醫生男友陳國強（Dr. Aldous Chan），她這晚春風滿臉。日前有傳其男友未離婚，令她疑似變「小三」，但隨即獲男友澄清已辦妥離婚手續。陳煒對此表示並非事實所以毋須澄清，男友亦已解釋，代表她的回應。煒哥讚男友有承擔，始終對方不是圈中人，要承擔需要很大energy才做到。她自言清楚男友狀况，知對方有小朋友，但未見過面。她曾擔心男友壓力大，幸好對方很樂觀，還為她分憂。煒哥又澄清與男友不是姊弟戀，兩人同齡。

多謝媒人黃智賢

煒哥公開戀情後，收到很多朋友祝賀，跟攞獎一樣。她又多謝媒人黃智賢，原本無想過這麼快公開，所以拍拖未有告知黃智賢。

笑她陪男友出席研討會做「跟得夫人」？煒哥說兩人各有各忙，難得有時間陪對方，趁未開新劇享受拍拖。

問她欣賞男友什麼？她說做療程時對方細心及關心人，男友是其粉絲，彼此有很多話題。當她的身體有問題會搵男友幫手，很快沒事，覺得對方好叻。會否做男友公司的生招牌，擔任美容代言人？她強調拍廣告要收錢，就算自己不收錢，公司也要收。

黃淑儀替煒哥拍拖開心。她稱《好日子》是自己最後一部無綫劇，但地球是圓的，大家合作愉快，只是時間未能配合。

記者：黃梓烜