蔡卓妍再雪卵變肥積極瘦身

【明報專訊】蔡卓妍（阿Sa）、余德丞前晚出席運動品牌活動。身體抱恙的阿Sa自爆月初做了第2次雪卵，雪完應該要休息，但她每日要排舞台劇，可能太累所以染上感冒。她說今次雪卵比上次好，共雪了20多粒：「夠了，雪完這次，將來如果要用，解凍後存活率得七成，未必用到，所以雪多點比較穩陣。（男友石恆聰如何獎勵你？）這都關他事？這是我自己的東西。」阿Sa表示要積極減肥，沒碰澱粉質已一星期：「今次雪完卵（身形）比上次肥。雖然無上磅，但既然肉眼都看到，為何還要去證實，這樣會很不開心。我日前去探容祖兒班，覺得她很瘦，之後她一手插入我腰間說：『你都做點運動就行了！』所以要努力。」

余德丞恢復游水踢波

談到拍檔鍾欣潼（阿嬌）早前在內地登台時，身形「暴脹」疑似懷孕？阿Sa否認，稱阿嬌只是荷爾蒙失調，已介紹婦科醫生給阿嬌。阿Sa自言不能代阿嬌答對於身形暴脹是否不快，不過阿嬌向來樂觀，阿Sa笑言兩姊妹要一齊減肥。

余德丞透露最近忙於拍《香港原味道》，以及籌備第2季《娛樂大家》，應該原班人馬，也會有新遊戲。至於拍劇方面，他表示未接到通知，不過他的身體已準備好，現全面恢復操練，包括游水和踢波：「一個星期至少踢一次，OK的，大家見到我踢波不要感到詫異，我會量力而為。媽咪也叮囑我要小心，但她知道我喜歡踢波無阻止，相信我會因應情况去衡量。」對於網民發起「追星運動」狙擊無綫藝人，他不擔心安全，認為大家是理性的，也相信大會和公司的安排。

記者：陳釗

攝影：劉永銳

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