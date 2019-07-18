書展寫真大戰 楊潮凱曬激凸照 不怕成同志幻想對象

【明報專訊】一年一度的書展昨日開鑼，楊潮凱、崔碧珈、𡃁模張安琪、楊卓欣和張若錡、人妻「雪雪」孫慧雪孖鄧洢玲（阿旦）等現身書展，為自己的寫真集宣傳造勢。今年唯一出寫真集的男丁楊潮凱，以激凸照出戰極具睇頭，更勝一眾性感𡃁模，書價218元，是今年書展眾寫真集售價最貴。擁36G澎湃身材的崔碧珈瞓身宣傳，穿低胸裝曬4吋事業線，壓倒其他女對手。

楊潮凱在其半裸激凸照海報前拍照，提到書中不乏穿上白色內褲及貼身褲照片，他解釋︰「穿棉質褲時會這樣，正常的，希望大家不要聚焦在這方面，留意我的腹肌，我由170幾磅操成這樣，雖不是最好，但已盡了力。太太看過照片後讚我狀態好。」楊潮凱指穿泳褲及內褲拍照是最大尺度，尤其穿內褲，對他來說是個大挑戰，他說： 「拍戲都未試過穿內褲示人，今次公開給大家看，身為男兒漢也有點尷尬。」

楊潮凱是今年書展唯一出寫真的男丁，自覺萬綠叢中一點紅，之前一日更興奮到發燒。對於其寫真集售價218元，比其他女藝人貴，他解釋紙質用料貴，只好將成本轉嫁至讀者身上。之後他出席簽名會，獲好友黃嘉樂和傅嘉莉現身支持，楊潮凱不擔心寫真集推出後，成為「男男」幻想對象，又笑謂囡囡剛出世，不會忽然轉「基」。

崔碧珈叫緋聞男友吳浩康買書

擁有驕人身材的崔碧珈，穿上低胸性感帶裙，大曬4吋事業線，現身書展攤位和簽名會，宣傳其個人寫真集，簽名會吸引約20名粉絲到場支持，以男粉絲居多。問到緋聞男友吳浩康對她出書有何表示，她說：「我們只是朋友，他拍戲中，沒時間理我，但他可以到便利店買我的寫真集。」今次是她第二次出寫真集，指下次再出寫真時，應該會在產後，屆時跟女性分享產後瘦身，「希望50歲前如願，如果遇不到跟我生BB的對象，就不出書了。」

孫慧雪產後身材誇張

人妻「雪雪」孫慧雪偕鄧洢玲（阿旦）一起宣傳，兩人分別為同名為《私圖》的兩本相集影封面，兩本相集內還集合其他女生的寫真照。

阿旦2012年初出道時已出過一次寫真集，而雪雪就3年前出過，雪雪透露今次的寫真照是生B後拍攝，所以身材比未生前誇張，「之前沒這效果。」阿旦則透露其中一輯相在石垣島影，攝影師突然說她不生仔是浪費，可能覺得她好生養，不過目前是單身的她，沒有生仔對象。問她們何時再出個人寫真集？雪雪說： 「出版社說若我keep得好，40歲時出本見習魔女。」阿旦則表示可能在生B身材未走樣前。

楊卓欣送書給吳卓羲

𡃁模楊卓欣著上中學體育服現身，這是她的寫真集其中一個造型，書中最性感是內衣濕身照，她說： 「我本來不打算行性感，但書展個個賣肉，自己本寫真集不性感就沒有吸引力。」自爆與之前合拍劇《戰毒》的吳卓羲知她出書，說笑到時要送他一本。

張若錡抄周秀娜舊橋

馬來西亞模特兒兼網紅張安琪（Angela）首次推出寫真集，自言有信心撼贏其他對手，「我最特別之處是來自馬來西亞。」張安琪表示其寫真發行2000本，早前在網上已預售1000本，而且絕不加印。

23歲的張若錡以低胸露腰性感裝束現身，抱住自己1比1巨型攬枕造勢，抄足當年攬枕爆紅的周秀娜，攬枕限量推出100個。

記者：鍾一虹、柯美

攝影：鍾偉茵

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