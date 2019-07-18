「龍母」愛美莉格爾首爭視后 《權力遊戲》32提名破艾美獎紀錄

【明報專訊】第71屆艾美獎公布提名名單，HBO劇集《權力遊戲》第8季結局雖然被批「爛尾」收場，但仍獲得最佳（戲劇類）劇集、劇本、男女主角及配角等32項提名，刷新單一劇集最多提名紀錄，劇中飾演「龍母」的愛美莉格爾（Emilia Clarke）更是首次問鼎視后。不過，面對《嗜血嬌娃》（Killing Eve）吳珊卓（Sandra Oh）及《紙牌屋》羅冰活麗（Robin Wright）等強勁對手，難言穩操勝券。

艾美獎提名名單公布後，網民對於《權力遊戲》獲提名最佳劇本表示不滿，事緣今年5月播出結局後，雖然收視創新高，口碑卻直插谷底，矛頭直指編劇David Benioff與D.B.Weiss，逾130萬人網上聯署要求劇組重拍結局，HBO則力撐二人「表現出色」。如今獲得艾美獎提名，難怪網民反應激烈。

《權力遊戲》7名演員角逐男女配角獎

反觀一眾演員角逐最佳（戲劇類）男女主角及配角，網民應沒有異議。傑哈靈頓（Kit Harington）和「龍母」愛美莉格爾（Emilia Clarke）同屬首次問鼎視帝視后；在7名候選男配角中，《權力遊戲》佔了3席，其中彼得迪奇治（Peter Dinklage）第8次入圍，網民都看好他能第4度得獎。

值得一提的是，在6名候選女配角中，《權力遊戲》蘇菲端納（Sophie Turner）、美絲威廉斯（Maisie Williams）、蓮娜海迪（Lena Headey）及桂杜蓮姬絲蒂（Gwendoline Christie）已佔去4席，無論最終得獎與否，氣勢上先勝一仗。蘇菲端納的新婚夫婿Joe Jonas在名單公布後，隨即透過社交媒體送上祝福，乘機宣示恩愛。

HBO力壓Netflix獲最多提名

至於HBO其他劇集包括《切爾諾貝爾：傷心的兒童》（Chernobyl）和《廉價殺手》（Barry），分別獲得19及17項提名；《副總統Selina》及《刑警雙雄》則以9項緊隨其後，帶挈HBO今屆共獲137項提名，打破2015年保持126項的最高紀錄。另一收費頻道Netflix奪得117項提名，位列第2，NBC則以58項提名躋身三甲。

茱莉亞羅拔絲《返家》落選

一如以往，每屆艾美獎入圍名單都有不少滄海遺珠，今年亦不例外。《使女的故事3》、《怪奇物語3》及《小謊言2》等都榜上無名；金像影后茱莉亞羅拔絲（Julia Roberts）監製兼主演的《返家》亦與艾美獎無緣，她透過社交媒體上載相關報道，不少粉絲隨即留言安慰和打氣：「你、佐治古尼（George Clooney）和愛瑪史東（Emma Stone）都不獲提名，已是你們演技出色的最佳證明。」艾美獎頒獎禮將於9月22日在洛杉磯舉行。