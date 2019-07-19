失婚7年再踏情路 陳煒：過得愉快就是好日子

【明報專訊】常言道，好日子總會來臨，有人等了又等，有人以為等到，卻換來空歡喜一場。陳煒或屬於後者，2008年與台灣商人顏志行結婚，可惜這段婚姻維持不到4年便離婚收場，單身7年的陳煒眾裏尋他，終遇上同樣經歷過婚姻失敗的陳國強醫生，重新踏上情路，能否開花結果言之尚早，但正如她所說，過得愉快就是好日子。

陳煒在無綫劇《好日子》飾演的角色，長期背負着怨恨，她坦言拍攝時很辛苦，因每一刻都要好嬲，每件事都看不過眼，一直要保持住這個情緒，角色到尾聲才有好日子過，她說：「劇中角色都是因為性格令自己沒好日子過，其實當你放下所有事情後，好日子自然就會出現。」她稱本身性格雖與劇中角色相反，樂觀積極，但人生中總會如角色般做過些後悔的事，其中包括太早熟，15歲便拍拖無心向學，以及初入行時，與攝影師男友影明星寫真集跟出版商有拗撬，她有份幫忙處理幕後工作，令家人擔心，她說：「因自己的決定或所行的路令家人擔心，我覺得是很錯的。」

陪母抗癌是最親密時候

另一件令她後悔的事，就是入行後選擇不與家人同住，她稱因母親是個什麼都很擔心的人，她與家姐遲了回家，母親就會在街上等她們，但入行後經常三更半夜收工，不想影響家人的生活，以為選擇不同住是一件對的事，卻相對跟家人溝通少了，變得愈來愈疏離，她說：「到後期母親患了癌症，我接了她到台灣接受治療，那幾個月是我和她相隔10多年後最親密的時候，但她已不在了！我好遺憾，都知道自己以前的錯，最後都有補救一刻，如不是就真的非常遺憾了！」

婚姻失敗雙方都有錯

談到到婚姻，即使最終都要分開，但陳煒不後悔當初選擇結婚，「大家行到離婚這一步，雙方面都會有錯，不可以歸咎任何一方，亦不可以將所有責任推在對方身上，自己都會有不足和不好的地方，就從中汲取教訓，下次再遇到適合對象，盡量改善自己之前不足的地方。（有什麼不足要改善？）溝通不足！不是不斷付出就代表你好，別人喜歡吃蘋果，你不停給他食橙都無用，要給予些別人適合的東西」。

不需大富大貴 盼有完整家庭

《好日子》是陳煒與黃智賢繼亞視合作後，相隔多年再次於無綫合作，之後兩人再合作第二套劇《福爾摩師奶》，對方就做媒人介紹了陳國強醫生給她認識。

陳煒坦言心中的好日子是有一個很完整的家庭，每天都不用擔憂任何事，不需要大富大貴，最緊要心情上不憂心，過得愉快就是好日子，她說：「每個人都是追求開心愉快的心情過每一天的，當然更加憧憬有人惜、有一個好家庭的出現。」

那接受陳醫生追求，是否感到對方能給予她心目中的好日子？她就簡單的甜蜜回應：「開心，當然是好日子！」

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記者：林祖傑

攝影：黃梓烜

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