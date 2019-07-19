接棒主持《流行經典50年》暫定13集 胡楓：反應不好就收工

【明報專訊】胡楓（修哥）昨日率領陳敏之、鄭俊弘、譚嘉儀現身將軍澳舉行的無綫記者會，宣布以全新組合主持《流行經典50年》，逾50名歌手包括葉振棠、商天娥、 麥潔文、王馨平、李樂詩、黃翊、歐陽德勛、胡渭康、王灝兒（JW）、劉雅麗、魯振順、陳榮峻、 BOP天堂鳥、狄以達及曾樂彤等出席撐場，眾星大合唱經典金曲《世間始終你好》答謝觀眾支持。

預告唱飲歌《百花亭之戀》

修哥表示初步傾好錄影13集，若受歡迎就繼續做，反應不好就收工，又稱每集只能讓3、4名嘉賓獻唱，怕不夠時間招待眾多藝人朋友，故希望一直做落去。有提議他做夠100集？修哥笑說：「嘩，這就真是經典嘞！」談到修哥有眾多巨星契仔、契女，可有機會亮相節目表演？他稱演出名單交給大會處理，「看他們的意願，不關我事，我負責做主持、唱歌，自己開演唱會都是什麼都不理，交畀主辦去做，自己只做好本分」。

修哥有「舞王修」外號，節目中會否露兩手？他說：「我87歲啦，點跳呀？」 但他表示一定會唱飲歌，「節目關於經典50年，我就唱50年前的歌，等觀眾有共鳴，首先揀了《百花亭之戀》，跟觀眾大合唱，好讓氣氛高漲一點」。

商天娥開金口 拍劇睇緣分

商天娥表示獲悉修哥做節目，二話不說便答應出席支持，「難得有長壽節目，繼《歡樂今宵》後就到這個，來到活動跟舊同事聚會好高興，不停傾偈和影相」。她稱上節目獻唱劇集歌，腦海就會湧現昔日拍劇的花絮，不過她認為再拍劇要睇緣分。她解釋最近忙綵排舞台劇，尤其跟陳奐仁合唱難度高，「首歌原本男男合唱，好彩陳奐仁好好，幫我好多」。

JW最想孖修哥唱歌跳舞

JW是該節目常客，已錄影過數次，感慨時光飛逝，「時間過得真快，眨眼已經過咗三四年」。她否認變老前輩，自言仍然好新，希望趁這節目認識眾多前輩，將來可以有合唱機會，「之前都試過跟Joe Junior合唱，跟前輩學習好好，希望可以跟修哥一齊唱歌跳舞」。

談到新歌《逃生門》派台，JW興奮道：「 收到首歌，原來是周國賢作曲，覺得好有挑戰性，因他作的歌音域好寬。」她在MV中爆喊？她說：「首歌很能觸動我，所以拍第一個鏡頭已經喊，首歌內容講希望，想大家即使不開心都要抱住希望。」

記者：鍾一虹

攝影：孫華中

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